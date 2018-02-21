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12:48 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

В 2017 году заболеваемость корью в Европе выросла в четыре раза

Вспышка инфекции связана с ростом отказов от прививок, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Здоровье Mail.Ru

20 февраля ВОЗ обнародовала статистические данные об эпидемии кори, поразившей страны Европы в 2017 году. Инфекцией заразились 21315 человек, 35 из них погибли. Для сравнения в 2016 году в Европе было зарегистрировано 5273 случая кори, то есть в четыре раза меньше, чем в 2017-м, и ни один из этих случаев не закончился летальным исходом.

Крупные вспышки инфекции наблюдались в 15 из 53 стран Европы. Хуже всего обстоят дела в Румынии (5562 случая кори за 2017 год), Италии (5006 случаев) и Украине (4767 случаев). В этих странах в предыдущие годы резко снизился уровень иммунизации населения, особенно среди групп риска, наблюдались перебои с поставками вакцины и плохо работали службы, призванные следить за распространением инфекций, отмечается в пресс-релизе ВОЗ.

Вспышки кори наблюдались также в Греции (967 случаев), Германии (927 случаев), Сербии (702 случая), Таджикистане (649 случаев), Франции (520 случаев), России (408 случаев), Бельгии (369 случаев), Великобритании (282 случая), Болгарии (167 случаев), Испании (152 случая), Чехии (146 случаев) и Швейцарии (105 случаев). Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость корью в России в первые десять месяцев 2017 года выросла в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Среди самых проблемных регионов РФ по этому показателю — Республика Дагестан (2,16 случая на 100 тыс. населения), Чеченская Республика (1,3), Московская область (1,2) и Москва (1,08).

«Каждый новый случай кори в Европе напоминает нам, что не получившие прививку дети и взрослые, вне зависимости от того, где они живут, находятся в зоне высокого риска подхватить инфекцию и передать ее другим людям, которые не могут по каким-то причинам вакцинироваться. Свыше 20 тысяч случаев кори, 35 жизней потеряно только за один год, это трагедия, с которой невозможно смириться», — заявила региональный директор ВОЗ по странам Европы Жужанна Якаб, комментарий которой приводится в пресс-релизе организации. Она подчеркнула, что цель ВОЗ состоит в том, чтобы раз и навсегда исключить такую угрозу для здоровья и жизни детей, как корь и краснуха.

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