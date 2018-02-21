Любой смартфон можно превратить в микроскоп

Австралийские исследователи разработали специальный «зажим», который позволит превратить любой смартфон в полноценный микроскоп. Зажим можно распечатать на любом 3D- принтере, собрать и закрепить по инструкции, находящейся свободном доступе. Описание технологии опубликовано в Scientific Reports.

«Смартфонный микроскоп» может увеличивать объекты в 200 раз, поэтому с его помощью можно рассмотреть микроскопические организмы или клетки тканей животных и растений. «Мы разработали простой микроскоп для мобильных телефонов, который использует встроенную вспышку, присутствующую практически во всех моделях смартфонов», — рассказал доктор Энтони Орт, научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического института (RMIT).

Микроскопы для мобильных телефонов сейчас уже не редкость, но для большей части подобных устройств необходим источник освещения с внешним питанием, что увеличивает их объем и стоимость. В отличие от них, новой разработке это не нужно: зажим направляет на образец свет от вспышки камеры смартфона. Благодаря тому, что свет внутри устройства перенаправляется, пользователь может использовать прибор в режиме светлопольной и темнопольной микроскопии. Это позволяет увеличить контрастность изображения в зависимости от образца.

В светлопольном режиме свет проходит через образец и попадает в окуляр, хорошо показывая форму и цвет объекта, изображение получается на белом фоне (условно говоря, мы смотрим на просвет). Метод темнопольной оптической микроскопии хорошо показывает структурные особенности и неоднородности неокрашенных объектов, поскольук изображение формирует свет, отражающийся от объекта, и оно получается на темном фоне (мы светим на что-то фонариком в темной комнате).

Иисследователи хотят сделать технологию доступной, поэтому свободно распространяют файлы для трехмерной печати «зажима». Они доступны для загрузки на сайте Центра передового опыта наноскопической биофотоники (CNBP).