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13:04 (мск), источник: Индикатор

Любой смартфон можно превратить в микроскоп

Австралийские исследователи разработали специальный «зажим», который позволит превратить любой смартфон в полноценный микроскоп. Зажим можно распечатать на любом 3D- принтере, собрать и закрепить по инструкции, находящейся свободном доступе.

Австралийские исследователи разработали специальный «зажим», который позволит превратить любой смартфон в полноценный микроскоп. Зажим можно распечатать на любом 3D- принтере, собрать и закрепить по инструкции, находящейся свободном доступе. Описание технологии опубликовано в Scientific Reports.

«Смартфонный микроскоп» может увеличивать объекты в 200 раз, поэтому с его помощью можно рассмотреть микроскопические организмы или клетки тканей животных и растений. «Мы разработали простой микроскоп для мобильных телефонов, который использует встроенную вспышку, присутствующую практически во всех моделях смартфонов», — рассказал доктор Энтони Орт, научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического института (RMIT).

Микроскопы для мобильных телефонов сейчас уже не редкость, но для большей части подобных устройств необходим источник освещения с внешним питанием, что увеличивает их объем и стоимость. В отличие от них, новой разработке это не нужно: зажим направляет на образец свет от вспышки камеры смартфона. Благодаря тому, что свет внутри устройства перенаправляется, пользователь может использовать прибор в режиме светлопольной и темнопольной микроскопии. Это позволяет увеличить контрастность изображения в зависимости от образца.

В светлопольном режиме свет проходит через образец и попадает в окуляр, хорошо показывая форму и цвет объекта, изображение получается на белом фоне (условно говоря, мы смотрим на просвет). Метод темнопольной оптической микроскопии хорошо показывает структурные особенности и неоднородности неокрашенных объектов, поскольук изображение формирует свет, отражающийся от объекта, и оно получается на темном фоне (мы светим на что-то фонариком в темной комнате).

Иисследователи хотят сделать технологию доступной, поэтому свободно распространяют файлы для трехмерной печати «зажима». Они доступны для загрузки на сайте Центра передового опыта наноскопической биофотоники (CNBP).

Авторы исследования считают, что технология идеально подходит для использования в условиях полевых работ, где недоступны или непрактичны более крупные автономные микроскопы. Новые микроскопы можно будет использовать в развивающихся странах для того, чтобы определять качество питьевой воды, наблюдать за окружающей средой, делать анализ крови на паразитов или диагностировать болезни, такие как, например, малярия.

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