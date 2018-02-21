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12:42 (мск), источник: Вести Иркутск

Выставка заварников открылась в Иркутском областном краеведческом музее

В необычной коллекции сотня самых разных чайников.

В Иркутском областном краеведческом музее открылась необычная выставка — из сотни заварников. Самых разных.

От металла до керамики. Но только кофейники и чайники. Среди экспонатов изделия знаменитых европейских, азиатских и российских производителей. На почётном месте посуда Хайтинского фарфорового и Ангарского керамического заводов. Тут и элитный «костяной» фарфор, и посеребренный металл, исинская глина, и скромный, но при этом особо прочный, а потому популярный среди домохозяек — фаянс. На этой же выставке посетители могут стать участникам акции и проголосовать за понравившуюся посуду, экспонат-победитель музейщики удостоят титула «Само совершенство».

— Вот именно, мы на этой выставке хотим показать, что роль у чайника и кофейника на этой выставке не только утилитарная. То есть, это предмет, который был и гордостью, им и любовались во время чайной и кофейной церемонии. Поэтому они приобретали такие разнообразные формы и декор их был очень разный, — говорит заведующая выставочным отделом «Музейной студии» Иркутского краеведческого музея Юлия Стременецкая.

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