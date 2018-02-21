Пять ледовых дорог открыли на Байкале

Источник: Комсомольская правда

— Ледовые дороги проверили госинспекторы по маломерным судам, замерили толщину льда и убедились, что он выдержит транспорт, — сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. — Переправы обнесли вехами, установили возле них шлагбаумы и спасательные посты.

По зимникам нельзя ездить автобусам и автомобилям с пассажирами. Важно открыть двери машин, соблюдать дистанцию и не развивать скорость более 20 километров в час.