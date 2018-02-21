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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять ледовых дорог открыли на Байкале

Сразу пять ледовых переправ открыли спасатели на Байкале. Все они действуют в Чивыркуйском заливе, который находится на территории Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

— Ледовые дороги проверили госинспекторы по маломерным судам, замерили толщину льда и убедились, что он выдержит транспорт, — сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. — Переправы обнесли вехами, установили возле них шлагбаумы и спасательные посты.

По зимникам нельзя ездить автобусам и автомобилям с пассажирами. Важно открыть двери машин, соблюдать дистанцию и не развивать скорость более 20 километров в час.

Напомним, 15 февраля открыли ледовую переправу на остров Ольхон. Толщина льда там, в среднем, 70 сантиметров — он выдержит машины весом до 10 тонн. С 10 марта трассу начнут проверять каждый день, чтобы вовремя закрыть в случае опасности.

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