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12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пулково задержали пассажира, закурившего в самолете «Магас — Петербург»

И составили протокол об административном правонарушении.

Около трех часов летит самолет из Магаса в Петербург. Но даже этого времени не выдержал заядлый курильщик и затянулся сигаретой прямо на борту, когда самолет был в небе.

— Сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета «Магас — Петербург» в месте общего пользования сработали датчики дыма, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Зря курильщик надеялся, что его правонарушение никто не заметит. Сразу же, как только самолет приземлился в Северной столице, за ним пришли правоохранители.

На 38-летнего жителя Северной Осетии составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что запрещено курить не только в самолетах, но и на расстоянии не менее 15 метров от вокзалов, аэропортов и других транспортных сооружений.

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