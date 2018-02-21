В Пулково задержали пассажира, закурившего в самолете «Магас — Петербург»
И составили протокол об административном правонарушении.
И составили протокол об административном правонарушении.
Около трех часов летит самолет из Магаса в Петербург. Но даже этого времени не выдержал заядлый курильщик и затянулся сигаретой прямо на борту, когда самолет был в небе.
— Сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета «Магас — Петербург» в месте общего пользования сработали датчики дыма, — сообщает
Зря курильщик надеялся, что его правонарушение никто не заметит. Сразу же, как только самолет приземлился в Северной столице, за ним пришли правоохранители.
На 38-летнего жителя Северной Осетии составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
Сотрудники транспортной полиции напоминают, что запрещено курить не только в самолетах, но и на расстоянии не менее 15 метров от вокзалов, аэропортов и других транспортных сооружений.
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