В Казани изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 26 февраля регистрационные подразделения ГИБДД, расположенные по адресам: ул. Модельная, 10, ул. Тэцевская, 5 и Оренбургский тракт, 5, будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00, сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Госавтоинспекция Казани напоминает: при планировании времени для посещения подразделений по вопросам замены и получения водительского удостоверения на сайте gosuslugi.ru функционируют специализированные разделы. При помощи данного интернет-ресурса можно осуществить целый ряд предварительных процедур, которые существенно сэкономят время при обращении в соответствующее подразделение ГИБДД.

При наличии банковской карты через соответствующие разделы «Госуслуг» можно оплатить госпошлины (с 30% скидкой) для получения водительского удостоверения и постановки транспортного средства на учет, проверить наличие и оплатить штрафы за нарушение Правил дорожного движения РФ. При работе с системой есть возможность скачать бланки необходимых заявлений, записаться на прием к специалистам. Интернет-сервис запрограммирован таким образом, что на определенных этапах для удобства пользователей выходят подсказки с перечнем необходимых справок, заявлений, квитанций.