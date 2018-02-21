В Казани изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД
(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). В Казани изменится режим работы подразделений, осуществляющих регистрацию транспортных средств и прицепов к ним.
(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). В Казани изменится режим работы подразделений, осуществляющих регистрацию транспортных средств и прицепов к ним.
С 26 февраля регистрационные подразделения ГИБДД, расположенные по адресам: ул. Модельная, 10, ул. Тэцевская, 5 и Оренбургский тракт, 5, будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00, сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.
Госавтоинспекция Казани напоминает: при планировании времени для посещения подразделений по вопросам замены и получения водительского удостоверения на сайте gosuslugi.ru функционируют специализированные разделы. При помощи данного
При наличии банковской карты через соответствующие разделы «Госуслуг» можно оплатить госпошлины (с 30% скидкой) для получения водительского удостоверения и постановки транспортного средства на учет, проверить наличие и оплатить штрафы за нарушение Правил дорожного движения РФ. При работе с системой есть возможность скачать бланки необходимых заявлений, записаться на прием к специалистам.
Таким образом, гражданин может не только запланировать свой визит к инспектору в удобное для себя время, но и проверить наличие всех необходимых для данной процедуры документов.
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