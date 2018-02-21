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12:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге и Беларуси снимут кино о героях из Дагестана

Петербургские режиссеры Антон Сиверс и Леонид Пляскин снимут два фильма о героях из Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из продюсеров обоих проектов, руководителя Московского кавказского клуба Шамиля Джафарова.

— Первый проект — «Аманат», съемки начинаются в Санкт-Петербурге, нам помогает «Ленфильм», — рассказал Джафаров. — Второй проект идет под рабочим названием «Высота 220». Там есть батальный блок, мы его снимаем в Республике Беларусь на «Беларусьфильме». Они стартуют с разницей в две недели — 1 марта и 20 марта.

Историческую киноленту «Аманат», повествующую о сыне имама Шамиля Джамалуддина, который был заложником при российском императорском дворе, российское министерство культуры поддержало летом прошлого года. Военная драма «Высота 220» — история подвига 19-летнего командира пулеметного полка Ханпаши Нурадилова, который уничтожил почти тысячу фашистских солдат и погиб в 1942 году на подступах к Сталинграду. В обоих проектах Шамиль Джафаров выступил одним из авторов сценария.

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