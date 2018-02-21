В Петербурге и Беларуси снимут кино о героях из Дагестана

— Первый проект — «Аманат», съемки начинаются в Санкт-Петербурге, нам помогает «Ленфильм», — рассказал Джафаров. — Второй проект идет под рабочим названием «Высота 220». Там есть батальный блок, мы его снимаем в Республике Беларусь на «Беларусьфильме». Они стартуют с разницей в две недели — 1 марта и 20 марта.