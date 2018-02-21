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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербургский метрополитен объяснил, почему не отказывается от жетонов

А также, почему подземка не возит пассажиров по ночам.

Источник: Комсомольская правда

СИМВОЛ ГОРОДА.

В век современных технологий фраза: «Мне, пожалуйста, два жетончика» кому-то покажется анахронизмом. Для петербуржцев же это реальность метрополитена, которая всегда была, есть сейчас и, похоже, что будет еще долго.

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— Жетон петербургского метро — это визитная карточка нашей подземки, — гордо говорят сотрудники подземки. — Ежегодно тысячи из них отправляются в разные концы света в качестве сувениров.

Но это все лирика. А «физика» такова, что петербуржцам без жетонов пока что никуда. Почему — разъяснили в официальном телеграм-канале «Метро. Повседневности»,

— Многим горожанам до сих пор куда привычнее пользоваться жетонами, — пишут сотрудники метро. — Не надо разбираться с настройками смартфона или пластиковыми карточками. Жетоны предпочитают использовать и те, кто спускается в метро лишь несколько раз в год.

Добавим, от технических сбоев не застрахован никто. На прошлой неделе, например, в метрополитене не работали терминалы для пополнения электронных кошельков. Что пошли покупать горожане? Конечно, жетоны.

Кстати, не удивляйтесь, если летом при покупке жетончика вам вдруг выдадут чек.

— С 1 июля этого года на продажу жетонов станет распространяться Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», — пояснили в метрополитене.

РАБОТАЕМ И НОЧЬЮ.

Еще один актуальный вопрос: почему примерно после полуночи — нет, карета не превращается в тыкву, но двери метрополитена закрываются для пассажиров. Самое позднее во сколько можно попасть на отдельные станции — без четверти час ночи.

— Как хорошо летом, когда под Невой ночью курсирует челнок, — мечтательно вздыхают пассажиры. — Вот бы так круглый год.

Конечно хорошо, спору нет. Только у подземки и тут свои аргументы. Во-первых, экономические.

— Ночной пассажиропоток меньше дневного чуть ли не в тысячу раз, — приводят данные в метро. — Например, в 2017 году с 30 апреля по 15 ноября, пока действует навигация по Неве, ночным поездом с «Адмиралтейской» до «Спортивной» за весь период воспользовались чуть более 12 тысяч человек. А в дневное время в Петербургском метрополитене ежедневно совершаются 2,4 миллиона поездок.

Получается, что это, как минимум, невыгодно. Но, даже если забыть о деньгах, есть еще и «во-вторых». И этот аргумент поважнее первого. На самом деле ночью метро работает! Только не для перевозки пассажиров, а во благо их безопасности.

— На период ночного технологического окна и приходится большинство внутренних необходимых работ, которые невозможно провести в другие часы, — пояснили сотрудники метрополитена. — 60 процентов из более 16 тысяч сотрудников метро обеспечивают обеспечивают именно эту, невидимую для пассажиров, но такую важную ночную работу.

При этом в метро напомнили, что поезда иногда все-таки ходят ночью. Подземка работает круглосуточно в дни крупных праздников — на Новый год, на Рождество, на Пасху, на 1 мая, на День Победы и на Алые паруса. Кроме того, периодически часы работы метро продлевают. Так, например, сделают в ночь с 22 на 23 февраля, чтобы развезти по домам болельщиков футбольного матча «Зенит» — «Селтик».

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