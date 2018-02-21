Матч «Зенит» — «Селтик» 22 февраля ограничит движение в Петербурге

Уже завтра в 21:00 «Зенит» сыграет на своем стадионе «Санкт-Петербург» против «Селтика». В связи с чем автомобилистов снова предупреждают об ограничениях на дорогах.

Так, 22 февраля с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка на Северной дороге, Южной дороге, ул. Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, на Приморском проспекте от Беговой до Яхтенной, на Яхтенной от Приморского до Савушкина, а также на нечетной стороне Беговой улицы от Приморского до Савушкина.