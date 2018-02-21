Матч «Зенит» — «Селтик» 22 февраля ограничит движение в Петербурге
Поединок за выход в 1/8 финала Лиги Европы стартует в 21:00.
Поединок за выход в 1/8 финала Лиги Европы стартует в 21:00.
Уже завтра в 21:00 «Зенит» сыграет на своем стадионе «Санкт-Петербург» против «Селтика». В связи с чем автомобилистов снова предупреждают об ограничениях на дорогах.
Так, 22 февраля с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка на Северной дороге, Южной дороге, ул. Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, на Приморском проспекте от Беговой до Яхтенной, на Яхтенной от Приморского до Савушкина, а также на нечетной стороне Беговой улицы от Приморского до Савушкина.
Кроме того с 18:00 до 23:59 закроют движение по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, по улице Савиной. А с 22:30 до 23:59 будет не проехать по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.