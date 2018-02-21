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12:58 (мск), источник: Индикатор

Нейробиологи: нормального мозга не бывает

Ученые подвергли сомнению представление о том, что существует универсальный стандарт функционирования мозга человека. Согласно новой идее, благодаря эволюции образы мысли и поведения развивались очень по-разному, что несовместимо с наличием единого «нормального» или «здорового» состояния.

Источник: AP 2018

Исследование опубликовано в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Разнообразие организмов — это необходимое условие естественного отбора. Однако во многих ситуациях с течением времени эволюция могла не прийти к единому «стандарту» некоторых черт.

Мы считаем, что не существует фиксированной нормы. Любое поведение нельзя считать полностью негативным или позитивным. Существуют потенциальные преимущества каждого, в зависимости от окружающих условий.
Аврам Холмс
ведущий автор работы, Йельский университет США

В качестве примера авторы рассматривают такие качества, как склонность к риску и тревожность. С одной стороны, склонный рисковать человек с большей вероятностью будет принимать наркотические препараты, попадет в криминальный мир или поранит себя. С другой, это черта личности позволяет взяться за дело, которое другим кажется не по плечу, в результате чего он может получить большую выгоду как для себя лично, так и для коллектива.

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Такая точка зрения ставит вопрос об определении расстройств поведения, с реальностью которых авторы не спорят. «Возможно, дело в том, что если рассмотреть отдельный фенотип (совокупность присущих индивиду черт), то не существует границы между здоровым состоянием и болезнью, поэтому надо рассматривать несколько фенотипов одновременно», — поясняет Холмс.

Этот взгляд усложняет поиск биомаркеров психических заболеваний, так как стандартный метод, основанный на определении генетической основы отдельных сторон расстройств, становится необоснованным. Причина в том, что полученные в рамках этого метода данные обобщаются на большие популяции для того, чтобы определить, насколько они надежны для прогнзоа развития нарушения. «Мы хотим создать мультивариативный подход, который будет рассматривать различные аспекты человеческого поведения одновременно, в надежде, что таким образом мы сможем лучше предсказывать развитие психических заболеваний», — добавляют авторы.

Ученые предлагают не оценивать отдельные черты характера как хорошие или плохие, здоровые или болезненные.

Это связано с более общим мнением в нашем обществе. Мы все стремимся в каким-то искусственным архетипичным идеалам, будь то в плане физического облика, моложавости, интеллекта или индивидуальности. Нам необходимо осознать важность разнообразия как в себе, так и в окружающих людях, так как у этого есть эволюционный смысл.
Аврам Холмс
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