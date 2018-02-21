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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На границе задержали калининградца, который вез из Польши 125 кг сосисок и сыра

На границе в Мамоново задержали калининградца, который на своем «Мерседесе» вез из Польши большую партию продуктов.

В ходе проведения таможенного досмотра, было установлено, что в багажнике находилось: 75 упаковок с сосисками, 69 пачек масла, 48 упаковок сыра.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что общий вес продуктов составил 125,1 кг.

Как пояснил мужчина, товары он приобрел в Польше и ввозил в Калининградскую область для своей семьи.

Товары запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации и подлежат изъятию и уничтожению.

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