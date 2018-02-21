На границе задержали калининградца, который вез из Польши 125 кг сосисок и сыра
На границе в Мамоново задержали калининградца, который на своем «Мерседесе» вез из Польши большую партию продуктов.
На границе в Мамоново задержали калининградца, который на своем «Мерседесе» вез из Польши большую партию продуктов.
В ходе проведения таможенного досмотра, было установлено, что в багажнике находилось: 75 упаковок с сосисками, 69 пачек масла, 48 упаковок сыра.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что общий вес продуктов составил 125,1 кг.
Как пояснил мужчина, товары он приобрел в Польше и ввозил в Калининградскую область для своей семьи.
Товары запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации и подлежат изъятию и уничтожению.
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