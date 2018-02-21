На границе задержали калининградца, который вез из Польши 125 кг сосисок и сыра

В ходе проведения таможенного досмотра, было установлено, что в багажнике находилось: 75 упаковок с сосисками, 69 пачек масла, 48 упаковок сыра.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что общий вес продуктов составил 125,1 кг.

Как пояснил мужчина, товары он приобрел в Польше и ввозил в Калининградскую область для своей семьи.