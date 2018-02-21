Экологи просят воронежцев помочь в стерилизации бездомных животных

Источник: Комсомольская правда

Бездомные животные стали настоящей проблемой Воронежа, особенно в ситуации постоянного роста случаев бешенства среди них. В последний год карантин объявляют то в одном, то в другом районе города.

Решение проблемы экологи видят в максимальной вакцинации и стерилизации «бродяжек». Вопрос гуманного отлова животных с этой целью специалисты обсудили в городском управлении экологии. По мнению экологов, воронежцы не должны оставаться в стороне от этой проблемы. Что, кстати, многие и делают, самостоятельно отлавливая и прививая кошек и собак, проживающих во дворах или подъездах домов.