Экологи просят воронежцев помочь в стерилизации бездомных животных
Таким способом специалисты рассчитывают сократить их численность.
Таким способом специалисты рассчитывают сократить их численность.
Бездомные животные стали настоящей проблемой Воронежа, особенно в ситуации постоянного роста случаев бешенства среди них. В последний год карантин объявляют то в одном, то в другом районе города.
Решение проблемы экологи видят в максимальной вакцинации и стерилизации «бродяжек». Вопрос гуманного отлова животных с этой целью специалисты обсудили в городском управлении экологии. По мнению экологов, воронежцы не должны оставаться в стороне от этой проблемы. Что, кстати, многие и делают, самостоятельно отлавливая и прививая кошек и собак, проживающих во дворах или подъездах домов.
— Но при этом горожане иногда забывают о важности обозначения того, что животное прошло вакцинацию от опасных болезней, — отметила Наталья Ветер, руководитель управления экологии Воронежа. — Для этого существуют специальные бирки и ошейники. Эта мера позволит не только предупредить людей о безопасности животного, но и защитить его от заболевания.
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