В Крыму из шестиметровой ямы спасена собака
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. В районе Аджимушкайских каменоломен в Керчи спасатели вытащили собаку, провалившуюся в глубокую яму. Об этом сообщают в крымском Главке МЧС РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. В районе Аджимушкайских каменоломен в Керчи спасатели вытащили собаку, провалившуюся в глубокую яму. Об этом сообщают в крымском Главке МЧС РФ.
О происшествии спасателям сообщил местный житель, который услышал лай животного.
«По прибытии к месту вызова личным составом были проведены необходимые работы: при помощи спасательного оборудования (лестниц и веревок) собака была успешно извлечена из шестиметровой ямы. Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и не добавить еще большего испуга », — уточняют в чрезвычайном ведомстве.
По словам начальника крымского Главка МЧС Сергея Шахова, сотрудники ведомства неоднократно привлекались к помощи беззащитным животным.
«За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Ведь тяжело оставаться равнодушным, когда помочь животным больше некому», — цитирует
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре прошлого года спасатели помогли достать из выгребной ямы частного домовладения в Армянске корову. А месяцем ранее сотрудники чрезвычайного ведомства достали из канализационного люка лошадь в одной из заброшенных свиноферм в Ялте.
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