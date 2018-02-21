В Крыму из шестиметровой ямы спасена собака

Источник: РИА "Новости"

О происшествии спасателям сообщил местный житель, который услышал лай животного.

«По прибытии к месту вызова личным составом были проведены необходимые работы: при помощи спасательного оборудования (лестниц и веревок) собака была успешно извлечена из шестиметровой ямы. Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и не добавить еще большего испуга », — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

По словам начальника крымского Главка МЧС Сергея Шахова, сотрудники ведомства неоднократно привлекались к помощи беззащитным животным.

«За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Ведь тяжело оставаться равнодушным, когда помочь животным больше некому», — цитирует пресс-служба слова начальника ведомства.