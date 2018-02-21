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12:45 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму из шестиметровой ямы спасена собака

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. В районе Аджимушкайских каменоломен в Керчи спасатели вытащили собаку, провалившуюся в глубокую яму. Об этом сообщают в крымском Главке МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

О происшествии спасателям сообщил местный житель, который услышал лай животного.

«По прибытии к месту вызова личным составом были проведены необходимые работы: при помощи спасательного оборудования (лестниц и веревок) собака была успешно извлечена из шестиметровой ямы. Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и не добавить еще большего испуга », — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

По словам начальника крымского Главка МЧС Сергея Шахова, сотрудники ведомства неоднократно привлекались к помощи беззащитным животным.

«За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Ведь тяжело оставаться равнодушным, когда помочь животным больше некому», — цитирует пресс-служба слова начальника ведомства.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре прошлого года спасатели помогли достать из выгребной ямы частного домовладения в Армянске корову. А месяцем ранее сотрудники чрезвычайного ведомства достали из канализационного люка лошадь в одной из заброшенных свиноферм в Ялте.

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