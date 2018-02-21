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12:50 (мск), источник: РИА Крым

В ближайшие два дня Крым накроет шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. На 22—23 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Источник: РИА "Новости"

По данным спасателей, местами скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.

Спасатели просят граждан на улице держаться подальше от ЛЭП, рекламных щитов и деревьев. Кроме того, гражданам, планирующим поездку через Керченскую паромную переправу, рекомендуется убедиться, что движение паромов не остановлено.

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