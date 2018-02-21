В ближайшие два дня Крым накроет шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. На 22—23 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».