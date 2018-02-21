В ближайшие два дня Крым накроет шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. На
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. На
По данным спасателей, местами скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.
Спасатели просят граждан на улице держаться подальше от ЛЭП, рекламных щитов и деревьев. Кроме того, гражданам, планирующим поездку через Керченскую паромную переправу, рекомендуется убедиться, что движение паромов не остановлено.
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