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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев просят быть внимательными при парковке машин в Ленинском районе 21 февраля

Коммунальные службы чистят крыши в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Городская администрация продолжает масштабную борьбу с сосульками и снегом на крышах. В среду, 21 февраля, бригады альпинистов и вышки будут работать в Ленинском районе по следующим адресам:

ул. 9 Января, д. 59.

ул. Свободы, д. 59.

ул. Куколкина, д. 6.

ул. Кривошеина, д. 9.

ул. Матросова, д. 149, д. 145б, д. 145а.

ул. 20-летия Октября, д. 86.

ул. Л. Колесниченко, д. 32.

ул. К. Либкнехта, д. 35, д. 37.

ул. Красноармейская, д. 56, д. 23.

Коминтерновский район

Московский проспект, 24, 32 и 36.

Ул. Варейкиса, 73.

Ул. Хользунова, 23 «а».

Переулок Ученический, 7.

Улица Загородная, 47 и 49.

Чиновники просят жителей города быть внимательными, а владельцев авто не парковаться по указанным адресам.

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