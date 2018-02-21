Воронежцев просят быть внимательными при парковке машин в Ленинском районе 21 февраля
Коммунальные службы чистят крыши в центре города.
Коммунальные службы чистят крыши в центре города.
Городская администрация продолжает масштабную борьбу с сосульками и снегом на крышах. В среду, 21 февраля, бригады альпинистов и вышки будут работать в Ленинском районе по следующим адресам:
ул. 9 Января, д. 59.
ул. Свободы, д. 59.
ул. Куколкина, д. 6.
ул. Кривошеина, д. 9.
ул. Матросова, д. 149, д. 145б, д. 145а.
ул. 20-летия Октября, д. 86.
ул. Л. Колесниченко, д. 32.
ул. К. Либкнехта, д. 35, д. 37.
ул. Красноармейская, д. 56, д. 23.
Коминтерновский район
Московский проспект, 24, 32 и 36.
Ул. Варейкиса, 73.
Ул. Хользунова, 23 «а».
Переулок Ученический, 7.
Улица Загородная, 47 и 49.
Чиновники просят жителей города быть внимательными, а владельцев авто не парковаться по указанным адресам.
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