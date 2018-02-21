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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

С апреля из Самары в Болонью можно будет долететь без пересадок

Первый рейс запланирован на 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпании, осуществляющие полеты из самарского аэропорта Курумоч, приступили к формированию чартерного расписания на весну-лето 2018 года. Новинка этого сезона — прямые рейсы в столицу итальянского региона Эмилия-Романья, город Болонья.

Уже известна дата первого рейса — 21 апреля. Летать самолет Airbus-320 из Самары в Болонью будет каждую субботу в 5:20 по местному времени.

Подробно о стоимость билетов, условиях перелета и провоза багажа можно прочитать на сайте авиакомпании «Уральские Авиалинии» и у туроператоров. Также билеты уже запущены в свободную продажу.

Кстати, аэропорт города Болонья — Гульельмо Маркони — входит в число крупнейших воздушных портов Италии. Расположен он недалеко от морских курортов и от крупнейших культурных центров Италии. Раньше самолеты из Самары в Болонью не летали.

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