С апреля из Самары в Болонью можно будет долететь без пересадок

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпании, осуществляющие полеты из самарского аэропорта Курумоч, приступили к формированию чартерного расписания на весну-лето 2018 года. Новинка этого сезона — прямые рейсы в столицу итальянского региона Эмилия-Романья, город Болонья.

Уже известна дата первого рейса — 21 апреля. Летать самолет Airbus-320 из Самары в Болонью будет каждую субботу в 5:20 по местному времени.

Подробно о стоимость билетов, условиях перелета и провоза багажа можно прочитать на сайте авиакомпании «Уральские Авиалинии» и у туроператоров. Также билеты уже запущены в свободную продажу.