«Чуваки просидели часа два за бутылкой минералки»

Источник: Мослента

Пока живописцы окунают свои кисти в суету дворов арбатских и в зарю, столичные мастера иллюстрации и скетча зарисовываю все, что видят вокруг себя. Их Москва — это мгновенный отпечаток, первая реакция, моментальное впечатление. Мослента выбрала работы некоторых из них, а после попросила авторов скетчей рассказать о том, что Москва значит именно для них.

Анастасия Кислюк

«Я выросла в спальном районе Москвы и, конечно, это наложило большой отпечаток на мое восприятие города. Для меня Москва — малоэтажная, несовременная, тут люди так же, как и 50 лет назад, сажают цветы и сушат простыни на улице. Здесь много парков и скверов. Летом купаются в прудах, а зимой бегают по ним на лыжах. Меняются вывески на магазинах, но люди не сильно изменились. Вот такая она — моя Москва».

Алексей Гимеин

Публикация от omally13art (@omally13art) Фев 19, 2018 в 10:06 PST

«Москва — она разная: бывает добрая, бывает не слишком, но всегда очень динамичная. Я москвич, и очень этот город люблю. Бывал много где, есть с чем сравнивать, и точно — Москва не такая плохая, как многим кажется или какой ее пытаются представить. И, как человека уже не слишком молодого, меня привлекает уходящая натура: дворы, подворотни, облупленные стены. Очень люблю рисовать воздуховоды, хотя они здания не украшают, конечно. Любимое место, как и у многих, — Ивановская горка, там я рисовал практически все прошлое лето и осень. С наступлением тепла планирую продолжить, есть еще неохваченные места».

Ксения Пантелеева

«Москва для меня — родная и любимая. Разная. Очень богатая на впечатления, на красоту и на контрасты. Чарующе красивая и одновременно уродливая, расцветающая и умирающая одновременно, необъятно огромная и в то же время по-домашнему уютная. Наполненная музыкой, шумом шагов и шелестом листьев. Очень живая».

Дмитрий Горелышев

Пресненский парк. Публикация от Дмитрий Горелышев (@dima_gorelyshev) Окт 7, 2017 в 7:24 PDT

«Для меня действенный способ узнать город — гулять по нему без плана, минуя туристические места и открыточные фасады. Так видишь настоящий город, а не его парадный фасад. Когда я рисую то или иное место, у меня нет цели изобразить его в документальных подробностях, я стараюсь передать состояние места — свет, цвет, движение, характер пространства, ценные детали. Хороший рисунок — как маленькое кино: в нем запечатлен не один момент, как на фото, а некоторое течение времени. Сейчас я рисую в основном по памяти — когда с фото берется композиция и расположение форм, а все остальное вспоминается и достраивается. Каждый из этих рисунков — это упакованный кусок времени и пространства. Я помню, где и как это было, могу мысленно воссоздать ситуацию.

В Москве я рисовал много — как сам, так и с учебной группой, с которой летом регулярно работаем на пленэре. Для меня она прежде всего живая и разная, тут возможны неожиданные ракурсы и сочетания. Она не всегда красива и не всегда дружелюбна, но ее ни с чем не спутаешь. Тут и концентрическая структура с нагнетанием плотности к центру, и чередование старого с новым. Особенно ценю места с рельефом — сам живу на одном из холмов.

Алиса Бережная

Источник: Анастасия Бережная

«Для меня Москва — неоднозначный город. Я испытываю к ней разные чувства: иногда ее люблю, иногда устаю от нее, иногда ей сочувствую. Для рисования я скорее выберу что-то спокойное и не слишком приметное глазу. Наверное, потому, что мне хочется показать ту ее часть, на которую вы вряд ли бы обратили внимание. Это интересно — похоже на поиск сокровищ. А еще это как поговорить с кем-то о личном — о том, что не выставлено напоказ».

Варя Яковлева

«Москва — это движение по кольцевой линии. Главное — выйти на нужной станции».

Юлия Сиднева