Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать весну
Синоптики прогнозируют весеннюю погоду во второй половине марта.
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Синоптики прогнозируют весеннюю погоду во второй половине марта.
Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в
«Настраиваемся на вторую половину марта», — сообщил Александр Колесов.
На своей странице в Facebook Александр Колесов также поделился видеозаписью с туманом в
«Парение западной тягой выносится на центр города», — сообщил главный синоптик города.
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