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12:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать весну

Синоптики прогнозируют весеннюю погоду во второй половине марта.

Источник: Reuters

Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Санкт-Петербурге во второй половине марта. Об этом сообщил глава городского гидрометцентра Александр Колесов, отвечая на комментарий в социальной сети.

«Настраиваемся на вторую половину марта», — сообщил Александр Колесов.

На своей странице в Facebook Александр Колесов также поделился видеозаписью с туманом в Санкт-Петербурге.

«Парение западной тягой выносится на центр города», — сообщил главный синоптик города.

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