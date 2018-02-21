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12:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в выходные дни изменится расписание электричек

УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в праздничный уик-энд изменится расписание электричек, предупредили в Гострансе республики. В четверг, 22 февраля, пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы. 23 и 24 февраля — по расписанию субботы.

23, 24, 25 февраля назначаются дополнительные поезда:

— № 6875/6876/6910 Уфа (отпр. 03.59) — Новоабзаково (приб. 09.38),

— № 6909/6879/6880 Новоабзаково (отпр. 15.07) — Уфа (приб. 21.18),

— № 6431 Тавтиманово (отпр. 03.43) — Уфа (приб. 04.49),

— № 6433 Улу-Теляк (отпр. 04.10) — Уфа (приб. 05.50),

— № 6491 Уфа (отпр. 05.29) — Кандры (приб. 08.16),

— № 6851/6852 Уфа (отпр. 06.35) — Инзер (приб. 10.10),

— № 6205/6207 Уфа (отпр. 16.49) — Раевка — Приютово (приб. 20,16).

22 февраля отменяются поезда:

— № 6875/6876/6910 Уфа (отпр. 03.59) — Новоабзаково (приб. 09.38),

— № 6909/6879/6880 Новоабзаково (отпр. 15.07) — Уфа (приб. 21.18).

23, 24, 25 февраля отменяется поезда:

— Jsy 6460 Раевка (отпр. 04.07) — Уфа (приб. 06.21),

— № 6420 Уфа (отпр. 15.53) — Урман (приб. 17.21),

— № 621 Шакша (отпр. 05.01) — Дема (приб. 05.42),

— № 6214 Дема (отпр. 04.57) — Шакша (приб. 05.38),

— № 6215 Шакша (отпр. 05.57) — Дема (приб. 06.38),

— № 6216 Дема (отпр. 14.51) — Шакша (приб. 15.32),

— № 6217 Шакша (отпр. 15.50) — Дема (приб, 16.31),

— № 6218 Дема (отпр. 15.30) — Шакша (приб. 16.11),

— № 6219 Шакша (отпр. 16.21) — Дема (приб. 17.03).

Время московское.

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