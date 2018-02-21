В Башкирии в выходные дни изменится расписание электричек

УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в праздничный уик-энд изменится расписание электричек, предупредили в Гострансе республики. В четверг, 22 февраля, пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы. 23 и 24 февраля — по расписанию субботы.