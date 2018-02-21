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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцев спасут от снега «нанолопатами»

Новинка попала на вооружение дворникам.

С недавних пор уфимские дворники начали использовать специальные механические снегоочистители.

Лопаты и метлы — это прошлый век. Сегодня уборка тротуаров выходит на новый уровень. Механический снегоочисититель — это чудо техники, которое все чаще можно встретить в руках у рабочих. Например, сегодня в Уфе на улице Ленина проходила уборка снега с применением таких снегоочистителей, которые недавно были закуплены.

Уборка тротуаров с помощью средств малой механизации проходит на ура, — сообщает главный инженер по благоустройству Ленинского района Уфы.

Эта машина значительно облегчает работу труженикам коммунальных служб. А жители города теперь спасены от угрозы снегопадов.

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