Уфимцев спасут от снега «нанолопатами»
Новинка попала на вооружение дворникам.
Новинка попала на вооружение дворникам.
С недавних пор уфимские дворники начали использовать специальные механические снегоочистители.
Лопаты и метлы — это прошлый век. Сегодня уборка тротуаров выходит на новый уровень. Механический снегоочисититель — это чудо техники, которое все чаще можно встретить в руках у рабочих. Например, сегодня в Уфе на улице Ленина проходила уборка снега с применением таких снегоочистителей, которые недавно были закуплены.
Уборка тротуаров с помощью средств малой механизации проходит на ура, — сообщает главный инженер по благоустройству Ленинского района Уфы.
Эта машина значительно облегчает работу труженикам коммунальных служб. А жители города теперь спасены от угрозы снегопадов.
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