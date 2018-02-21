Уфимцев спасут от снега «нанолопатами»

Лопаты и метлы — это прошлый век. Сегодня уборка тротуаров выходит на новый уровень. Механический снегоочисититель — это чудо техники, которое все чаще можно встретить в руках у рабочих. Например, сегодня в Уфе на улице Ленина проходила уборка снега с применением таких снегоочистителей, которые недавно были закуплены.