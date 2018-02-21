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13:17 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре из-за ультрамарафона ограничат движение транспорта

В первой половине 24 февраля будет затруднен проезд по центральным улицам города.

С 19:00 23 февраля движение транспорта временно ограничат по улице имени Буденного, на участке от Красноармейской до Красной, вдоль здания администрации Краснодара, до освобождения улицы участниками 24 февраля.

С 6:00 24 февраля до того, как покинут мероприятие участники и зрители, будут закрыты для проезда отрезки по улице Красной, на участке от Калинина до Длинной; по Буденного, на участке от Коммунаров до Рашпилевской; по Красноармейской, на участке от Длинной до Кузнечной.

Также 24 февраля с 9:00 будет ограничено движение на промежутках от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Длинной, Пашковской, имени Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, а также Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

Кроме того, с 19:00 23 февраля до 17:00 и 24 февраля от транспортных средств освободят улицу имени Буденного, на участке от Красноармейской до Красной с четной стороны — стороны здания администрации муниципального образования город Краснодар. С 6:00 до 17:00 24 февраля — улицу имени Буденного, на участке от Коммунаров до Рашпилевской; Красную, на участке от Калинина до Постовой; Красноармейскую, на участке от Длинной до Кузнечной, а также Пушкинскую площадь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», городской ультрамарафон состоится 24 февраля. Участникам HardRun предоставят четыре дистанции на выбор: 5, 10, 25 и 50 км.

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