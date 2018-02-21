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12:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

Метеорологи рассказали, дойдут ли аномальные морозы до Воронежской области

Ранее гидрометцентр России предупредил об усилении холода в центральной части страны.

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Источник: РИА "Новости"

Значительное похолодание, о котором предупреждал гидрометцентр России, не обошло и Воронежскую область. До конца месяца в регионе столбик термометра по ночам будет опускаться до -20 градусов, а днём подниматься до отметки от -6 до -10 градусов, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог области Александр Сушков в среду, 21 февраля.

Такую погоду в регионе обеспечит арктический антициклон — с севера идёт обширный заток холодного воздуха. Но есть и хорошие новости — до конца месяца в регионе будет солнечно. Снега практически не будет.

— Разве 20-градусный мороз в феврале для России может считаться аномальным? Конечно, нет. Просто мы уже привыкли к более тёплой зиме. Для сравнения, за всю историю метеонаблюдений самый холодный день в феврале был в 1929 году, когда температура достигла -36,2 градусов. Сейчас такого и близко не будет, — заверил Александр Сушков.

Скорее, вся зима была аномально тёплой — средняя температура каждого месяца была выше нормы, и только сейчас погода становится действительно зимней, отметил руководитель Воронежского гидрометцентра. Норма среднемесячной температуры февраля для Воронежской области около -7 градусов, фактическая же температура — около 5,2 градусов мороза.

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