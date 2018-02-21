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13:03 (мск), источник: Индикатор

Генетически модифицированная кукуруза оказалась полезной

Биологи проанализировали, насколько генетически модифицированные сорта кукурузы влияют на сельское хозяйство, окружающую среду и здоровье человека, и выяснили, что негативно они влияют только на насекомых-вредителей. В основу новой работы легли данные об использовании этих сортов в течение 21 года.

Биологи проанализировали, насколько генетически модифицированные сорта кукурузы влияют на сельское хозяйство, окружающую среду и здоровье человека, и выяснили, что негативно они влияют только на насекомых-вредителей. В основу новой работы легли данные об использовании этих сортов в течение 21 года. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В той или иной форме человечество занимается генетической модификацией растений уже около 10 000 лет. В конце XX века такая модификация вышла на совершенно иной уровень благодаря тому, что ученые раскрыли механизмы генетической наследственности, а также благодаря тому, что стало возможно контролируемо вносить изменения в нужные гены. В результате сегодня термином «генетически модифицированные организмы» называют только полученные методами современной биотехнологии.

Обыватели периодически высказывают опасения относительно того, насколько безопасно выращивать и есть ГМ-растения. Для этого ученые проводят соответствующие исследования (большей частью в США, где такими культурами засеяна большая часть полей). Новая работа представляет собой метаанализ, то есть исследование на основе результатов других работ. В данном случае было использовано более 6000 статей, причем принимались во внимание не только данные о Северной Америке. В результате оказалось, что сорта ГМ-кукурузы лучше по показателям урожайности (больше от 5,6% до 24,5%) и содержанию микотоксинов (меньше на 36,5%).

Ученые также исследовали, как ГМ-кукуруза влияет на другие организмы, взаимодействие с которыми не было целью модификации, как в случае с вредителями. Они выяснили, что серьезно ГМО воздействует только на представителей семейства паразитодиных насекомых браконид (Braconidae), которые заражают кукурузную огневку (Ostrinia nubilalis) — вредителя, для устойчивости к которому получены специальные сорта.

«Этот анализ эффективно объединяет данные на тему научной проблемы, широко обсуждаемой в обществе», — сказала руководитель коллектива авторов работы Лаура Эрколи из итальянской Школы передовых исследований Святой Анны. Основными преимуществами ГМ-кукурузы ученые назвали улучшенное качество зерен и уменьшенное содержание микотоксинов. В заключении исследователи пишут, что анализ позволил «сделать однозначные выводы, помогающие увеличить общественную уверенность в производимой при помощи ГМ-растений еде».

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