Два новых района появятся в Алматинской области

«Мы на уровне областного акимата и маслихата приняли собственное решение по разделению и отправили соответствующее предложение в республику. Разумеется, сделали все необходимые расчеты. По предварительным прогнозам, необходимо 2,4 млрд. тенге из которых 800 млн тенге — из местного бюджета. Специальная комиссия выяснила, какие здания нужны будут для госучреждений. Сейчас разрабатываем их проекты. Я сам принял участие в крупном совещании в Астане с участием Президента страны. Было принято решение об образовании Кегенского района с центром в селе Кеген и Райымбекского района с центром в селе Нарынколь. Соответствующий Указ Главы государства, насколько я знаю, выйдет либо к концу февраля, либо в марте», — пояснил глава области.