Два новых района появятся в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Два новых района за счет разделения одного крупного появятся в Алматинской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Два новых района за счет разделения одного крупного появятся в Алматинской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вопрос об их образовании за счет разделения крупного Райымбекского района был поднят жителями области в ходе отчетной встречи акима области Амандыка Баталова с населением.
«Мы на уровне областного акимата и маслихата приняли собственное решение по разделению и отправили соответствующее предложение в республику. Разумеется, сделали все необходимые расчеты. По предварительным прогнозам, необходимо 2,4 млрд. тенге из которых 800 млн тенге — из местного бюджета. Специальная комиссия выяснила, какие здания нужны будут для госучреждений. Сейчас разрабатываем их проекты. Я сам принял участие в крупном совещании в Астане с участием Президента страны. Было принято решение об образовании Кегенского района с центром в селе Кеген и Райымбекского района с центром в селе Нарынколь. Соответствующий Указ Главы государства, насколько я знаю, выйдет либо к концу февраля, либо в марте», — пояснил глава области.
Он также уточнил, что на сегодня в селе Кеген отремонтировано девять улиц и реконструированы сети водоснабжения.
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