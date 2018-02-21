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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Два кузбассовца угоняли машины со стоянок с помощью сканера

Злоумышленников задержали на месте преступления.

Два жителя Ленинска-Кузнецкого 28 и 43 лет угоняли автомобили с парковок с помощью специального сканера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчин задержали в поселке Инской, когда они пытались похитить «Niva Chevrolet» стоимостью 400 000 рублей. При помощи специального устройства похитители отключали сигнализацию, собираясь перегнать автомобиль в Ленинск-Кузнецкий для последующей продажи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (4 преступления), п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 2 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В ходе следствия выяснилось, что мужчины причастны к другим подобным преступлениям. Мужчины действовали по отлаженной схеме: они выбирали автомобиль на парковке, один следил за обстановкой, другой с помощью «сканера» отключал сигнализацию. После злоумышленники перегоняли машины в так называемые отстойники, перебивали номера на агрегатах и продавали в Интернете.

При продаже один из злоумышленников использовал поддельные права и паспорт. Автоугонщиков задержали при попытке украсть пятый автомобиль, до этого они украли еще четыре. Общая сумма ущерба составила более 3 000 000 рублей. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения. Имущество одного из обвиняемых на сумму 800 000 арестовано. Максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы.

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