Два кузбассовца угоняли машины со стоянок с помощью сканера
Злоумышленников задержали на месте преступления.
Злоумышленников задержали на месте преступления.
Два жителя
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Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (4 преступления), п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 2 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В ходе следствия выяснилось, что мужчины причастны к другим подобным преступлениям. Мужчины действовали по отлаженной схеме: они выбирали автомобиль на парковке, один следил за обстановкой, другой с помощью «сканера» отключал сигнализацию. После злоумышленники перегоняли машины в так называемые отстойники, перебивали номера на агрегатах и продавали в Интернете.
При продаже один из злоумышленников использовал поддельные права и паспорт. Автоугонщиков задержали при попытке украсть пятый автомобиль, до этого они украли еще четыре. Общая сумма ущерба составила более 3 000 000 рублей. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения. Имущество одного из обвиняемых на сумму 800 000 арестовано. Максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы.
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