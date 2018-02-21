Два кузбассовца угоняли машины со стоянок с помощью сканера

Два жителя Ленинска-Кузнецкого 28 и 43 лет угоняли автомобили с парковок с помощью специального сканера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчин задержали в поселке Инской, когда они пытались похитить «Niva Chevrolet» стоимостью 400 000 рублей. При помощи специального устройства похитители отключали сигнализацию, собираясь перегнать автомобиль в Ленинск-Кузнецкий для последующей продажи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (4 преступления), п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 2 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В ходе следствия выяснилось, что мужчины причастны к другим подобным преступлениям. Мужчины действовали по отлаженной схеме: они выбирали автомобиль на парковке, один следил за обстановкой, другой с помощью «сканера» отключал сигнализацию. После злоумышленники перегоняли машины в так называемые отстойники, перебивали номера на агрегатах и продавали в Интернете.