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21 февраля, источник: РИАЦ

В Волгограде наградили отличившихся росгвардейцев

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось вручение наград сотрудникам Росгвардии. Государственные и ведомственные награды вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

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Губернатор Андрей Бочаров отметил лучших росгвардейцев Почетными грамотами и благодарностями.

Генерал армии Виктор Золотов поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Защитника Отечества, пожелал мира, добра, благополучия и выразил отдельные слова благодарности родным и близким военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

— Вы все не понаслышке знаете что-такое честь и отвага. Здесь на священной волгоградской земле в Сталинградской битве сражались многие дивизии, в том числе и гвардейские. Подвиг советских воинов никогда не будет забыт. Уверен, что современные росгвардейцы ни при каких обстоятельствах не посрамят памяти своих предков, — подчеркнул он.

Главнокомандующий Росгвардии также поблагодарил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Леонида Беляка за оказываемую войскам поддержку и помощь в решении задач обеспечения общественной и государственной безопасности в регионе.

Губернатор Андрей Бочаров присоединился к словам поздравлений.

— Поздравляю всех, кто ежедневно выполняет служебно-боевые задачи вне зависимости от территории и сложностей оперативной обстановки. Сотрудники Росгвардии достойно несут службу, выполняя задачи, поставленные президентом РФ, по обеспечению правопорядка на территории Волгоградской области и за ее пределами. Росгвардию отличает высокий уровень профессионализма, компетенции, высокий уровень сотрудничества с органами власти, — сказал глава региона.

Как уже сообщал РИАЦ, Виктор Золотов находится в Волгограде с рабочим визитом. Перед церемонией награждения главнокомандующий войсками Росгвардии и губернатор Андрей Бочаров возложили цветы сначала к Вечному огню на Мамаевом кургане, а затем к подножию памятника воинам 10-й дивизии войск НКВД на площади Чекистов. Эта дивизия покрыла себя неувядаемой славой в боях при защите Сталинграда. На стенах Триумфального зала, среди других воинских соединений, отличившихся в Сталинградской битве, значится и её наименование. Андрей Бочаров передал Виктору Золотову копию знамени дивизии.

Сотрудники Росгвардии вносят значительный вклад в наведение и поддержание порядка в регионе. Они стоят на страже правопорядка во время проведения массовых мероприятий, в том числе они обеспечивали безопасность в ходе торжеств в честь 75-летия Сталинградской Победы, которые Волгоградская область по Указу президента Владимира Путина отметила вместе со всей страной. Росгвардейцы участвовали также в ликвидации чрезвычайных происшествий, в частности, в борьбе с августовскими ландшафтными пожарами в прошлом году.

Отметим, что в Волгоградской области выстроено системное и конструктивное межведомственное взаимодействие руководства региона с силовыми и правоохранительными органами, надзорными ведомствами в вопросах наведения порядка во всех сферах жизни, обеспечения комплексной безопасности жителей региона.

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