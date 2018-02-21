В Волгограде наградили отличившихся росгвардейцев
В Триумфальном зале
В Триумфальном зале
Губернатор Андрей Бочаров отметил лучших росгвардейцев Почетными грамотами и благодарностями.
Генерал армии Виктор Золотов поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Защитника Отечества, пожелал мира, добра, благополучия и выразил отдельные слова благодарности родным и близким военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
— Вы все не понаслышке знаете
Главнокомандующий Росгвардии также поблагодарил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Леонида Беляка за оказываемую войскам поддержку и помощь в решении задач обеспечения общественной и государственной безопасности в регионе.
— Поздравляю всех, кто ежедневно выполняет
Как уже сообщал РИАЦ, Виктор Золотов находится в Волгограде с рабочим визитом. Перед церемонией награждения главнокомандующий войсками Росгвардии и губернатор Андрей Бочаров возложили цветы сначала к Вечному огню на Мамаевом кургане, а затем к подножию памятника воинам 10-й дивизии войск НКВД на площади Чекистов. Эта дивизия покрыла себя неувядаемой славой в боях при защите Сталинграда. На стенах Триумфального зала, среди других воинских соединений, отличившихся в Сталинградской битве, значится и её наименование. Андрей Бочаров передал Виктору Золотову копию знамени дивизии.
Сотрудники Росгвардии вносят значительный вклад в наведение и поддержание порядка в регионе. Они стоят на страже правопорядка во время проведения массовых мероприятий, в том числе они обеспечивали безопасность в ходе торжеств в честь 75-летия Сталинградской Победы, которые Волгоградская область по Указу президента Владимира Путина отметила вместе со всей страной. Росгвардейцы участвовали также в ликвидации чрезвычайных происшествий, в частности, в борьбе с августовскими ландшафтными пожарами в прошлом году.
Отметим, что в Волгоградской области выстроено системное и конструктивное межведомственное взаимодействие руководства региона с силовыми и правоохранительными органами, надзорными ведомствами в вопросах наведения порядка во всех сферах жизни, обеспечения комплексной безопасности жителей региона.
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