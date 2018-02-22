Ученые: шоколад может стать в будущем непозволительной роскошью

Мировое потребление шоколада в 2016—2017 годах превысило семь миллионов тонн | Источник: AP 2018

Вы сладкоежка или часто покупаете шоколад в подарок? У вас есть повод для беспокойства.

Будущее переработки какао оказалось под угрозой из-за тревожного совпадения ряда факторов — от глобального потепления до вредителей и генетических особенностей какао или шоколадного дерева.

Некоторые исследователи зашли в своих пессимистичных прогнозах настолько далеко, что предрекают в ближайшие 40 лет гибель всей шоколадной индустрии, объем которой оценивается в 98 миллиардов долларов.

Другие специалисты срочно ищут способы избежать такой катастрофы.

Но почему производителям шоколада угрожает опасность?

Мы едим все больше шоколада

Согласно исследованиям, проведенным компанией Euromonitor, в 2016—2017 годах мировой спрос на шоколадную кондитерскую продукцию превысил 7 450 тонн, подскочив более чем на 10% по сравнению с показателями пятилетней давности.

Аппетит, с которым человечество поглощает шоколад, в основном подогревается увеличением потребления в Китае и Индии — двух наиболее населенных странах мира.

Например, Индия продемонстрировала самый высокий рост потребления в 2016 году (13%).

В Швейцарии самое высокое в мире потребление шоколада на душу населения | Источник: AP 2018

Но больше всего сладкоежек живет в США, где потребляются 20% мирового производства шоколада.

При этом самое высокое потребление шоколада на душу населения в Швейцарии.

В среднем, по данным торговой организации Chocosuisse, швейцарцы в 2016 году съели по 11 кг шоколада каждый.

Шоколадный маятник

Данные Международной организации какао, которая следит за рынком этого продукта, показывают, что ситуация на нем напоминала маятник: в течение 20 лет дефицит сменялся избытком и наоборот.

Недавний опрос, проведенный агентством Bloomberg среди трейдеров, аналитиков и брокеров, демонстрируют, что предложение какао-бобов может превысить спрос на 97 500 тонн в сезоне 2017/18 — что неплохо, но только если вы являетесь потребителем данной продукции.

Хорошая новость?

Перепроизводство напрямую влияет на цену товара. Цена на какао упала.

В конце 70-х она достигала 4 тысяч долларов за тонну, но с тех пор никогда больше не поднималась на такой уровень.

Основная масса продукта поступает на рынок из бедных стран | Источник: AP 2018

Сейчас цена составляет 2 138 долларов за тонну. Такое падение цен больно бьет по производителям.

Основная масса продукта поступает на рынок из бедных стран. Крупнейшие производители находятся в африканский странах. Две из них, Кот-д’Ивуар и Гана, производят более половины всего какао в мире.

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Фермеры, выращивающие какао, получают всего 6.6% суммы вырученной от реализации продукта.

Еще больше усугубляет ситуацию то, что средний возраст этих фермеров — 51 год. Более молодые предпочитают заниматься другими, более прибыльными сельскохозяйственными культурами.

Трудный урожай

Какао или шоколадное дерево (Theobroma cacao) растет в тропиках и нуждается во влажном климате, с небольшим числом засушливых дней и частыми дождями, что объясняет, почему плантации в основном расположены на узком участке по обе стороны от экватора.

Производство сложно назвать современным и продвинутым: 90% какао выращивается на небольших семейных фермах.

По данным Всемирного банка, какао составляет 15% ВВП Кот-д'Ивуара | Источник: AP 2018

Выращивание и сбор урожая — очень трудоемкий процесс, плоды не вызревают в одно время, поэтому требуется постоянное наблюдение за деревьями.

Согласно данным негосударственной организации Make Chocolate Fair, растение плодоносит целый год, и из урожая одного дерева получают полкило какао.

Зависимость от погоды

Малейшие перемены погоды могут испортить урожай, так что глобальные изменения климата не способствуют развитию индустрии.

В докладе, недавно опубликованном Институтом инновационной генетики Калифорнийского университета, дается прогноз, согласно которому климатические изменения в ближайшем десятилетии существенно уменьшат площадь угодий, пригодных для выращивания какао.

Исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) также предупреждает о том, что Кот д’Ивуар и Гана лишатся возможности выращивать эту культуру на значительной части своих территорий.

Пир для паразитов

Плоды какао чувствительны к насекомым и паразитам | Источник: AP 2018

В отличие от других сельскохозяйственных культур, которые давно являются объектом усилий ученых, пытающихся повысить их плодоносность и устойчивость к заболеваниям, какао, по сути, остается диким растением.

Getty Images Плоды какао чувствительны к насекомым и паразитам.

Если на родине какао, в бассейне реки Амазонки, деревья какао научились противостоять патогенам, то в Африке, куда растение было завезено европейскими колонизаторами в XIX веке, дела обстоят иначе.

Эти растения были вырваны из естественной среды обитания и перенесены на другой континент в условия, к которым они не были адаптированы. Поскольку какао не подвергалось систематической селекции, оно не отличается генетическим разнообразием, и вирусы легко преодолеваю его защиту. Джуди Браун Вирусолог Аризонского университета

Среди угроз — насекомые и грибковые инфекции. Пример такой инфекции — вспышка в северо-восточной Бразилии в конце 1980-х годов. В результате этой эпидемии в период с 1991 по 2000 год производство какао сократилось с 320 тыс. до 191 тыс. тонн в год.

До сих пор единственный способ борьбы с такими инфекциями — уничтожение больных растений, но проблема в том, что деревья могут оставаться инфицированными долгое время, прежде чем появятся первые симптомы.

В результате болезнь может перекинуться на соседние растения прежде, чем источник инфекции будет обнаружен.

Команда Джуди Браун в Университете Аризоны работает в сотрудничестве с гигантом кондитерской индустрии Mars Inc, пытаясь разработать молекулярный тест, при помощи которого фермеры смогут определять болезнь растений на ранних стадиях.

Группа из Института инновационной генетики также экспериментирует с генным материалом, чтобы сделать какао более устойчивым.

Остается надеяться, что и в будущем мы сможем наслаждаться вкусом нашего любимого шоколада.