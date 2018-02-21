В Уфе ушел из жизни известный театральный режиссер, профессор Марат Хисматуллин

Прощание с покойным состоится 22 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: ул. Коммунистическая, 75.

Имя Марата Хисматуллина неразрывно связано с Башкирским государственным театром оперы и балета. Будучи сыном прославленного певца, режиссера и педагога Магафура Хисматуллиновича, он с юных лет впитал в себя эстетику классического музыкального искусства и все последующие годы был ее ярким продолжателем.

М. М. Хисматуллин родился в 1938 году в деревне Ново-Кубово Иглинского района БАССР. После окончания вокального отделения Уфимского училища искусств поступил в Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.

После его окончания, в 1967 году Марат Магафурович становится солистом оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. Здесь он создал свои первые образы в операх отечественных и зарубежных композиторов, среди которых Евгений Онегин в одноименной опере П. Чайковского, Валентин в «Фаусте» Ш. Гуно, Милорад в «Фра-дьяволо» Д. Обера, Моралес в «Кармен» Ж. Бизе, Абдулхак и Пугачев в спектаклях «Волны Агидели» и «Салават Юлаев» З. Исмагилова.

В 1976 году Марат Хисматуллин завершил обучение в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского. По возвращении в Уфу, он осуществил постановки свыше 15 спектаклей, среди которых «Богема» Дж. Пуччини и «Фауст» Ш. Гуно, «Салават Юлаев» З. Исмагилова и «Октябрь» В. Мурадели, «Терем-теремок» И. Польского и «Ай, да Балда» Б. Кравченко и многие другие. Одну из своих последних работ — музыкальный спектакль «Кодаса» Загира Исмагилова Мастер посвятил своему отцу, Магафуру Хисматуллину.

Почти 30 лет Марат Хисматулин являлся творческим наставником в Уфимском государственном институте искусств им. З. Исмагилова. Многие его прославленные ученики работают на сценах российских и зарубежных театров. Это Лариса Ахметова и Марат Шарипов, Эльвира Фатыхова и Ильдар Абдразаков, Резида Аминова и Альфия Каримова, Ильгам Валиев.