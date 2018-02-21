Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
В 2017 году заболеваемость корью в Европе выросла в четыре раза
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
США обеспокоились: "Русские отвечают НАТО "Черной вдовой" - Bild
Прекращайте транзит: Соловьев украинцу о газе
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
Кочеткова назвала развод Гигинеишвили с Михалковой «бумерангом»
СМИ: США хотят сделать РФ невосприимчивой к военному присутствию
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
32Ситуация на месте крушения Ан-148
21 февраля, источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни известный театральный режиссер, профессор Марат Хисматуллин

УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Профессиональное искусство Башкортостана понесло невосполнимую утрату. 21 февраля на 80-м году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер-постановщик Башкирского государственного театра оперы и балета, профессор кафедры оперной подготовки Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, член Союза театральных деятелей РБ Марат Магафурович Хисматуллин.

Прощание с покойным состоится 22 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: ул. Коммунистическая, 75.

Имя Марата Хисматуллина неразрывно связано с Башкирским государственным театром оперы и балета. Будучи сыном прославленного певца, режиссера и педагога Магафура Хисматуллиновича, он с юных лет впитал в себя эстетику классического музыкального искусства и все последующие годы был ее ярким продолжателем.

М. М. Хисматуллин родился в 1938 году в деревне Ново-Кубово Иглинского района БАССР. После окончания вокального отделения Уфимского училища искусств поступил в Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.

После его окончания, в 1967 году Марат Магафурович становится солистом оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. Здесь он создал свои первые образы в операх отечественных и зарубежных композиторов, среди которых Евгений Онегин в одноименной опере П. Чайковского, Валентин в «Фаусте» Ш. Гуно, Милорад в «Фра-дьяволо» Д. Обера, Моралес в «Кармен» Ж. Бизе, Абдулхак и Пугачев в спектаклях «Волны Агидели» и «Салават Юлаев» З. Исмагилова.

В 1976 году Марат Хисматуллин завершил обучение в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского. По возвращении в Уфу, он осуществил постановки свыше 15 спектаклей, среди которых «Богема» Дж. Пуччини и «Фауст» Ш. Гуно, «Салават Юлаев» З. Исмагилова и «Октябрь» В. Мурадели, «Терем-теремок» И. Польского и «Ай, да Балда» Б. Кравченко и многие другие. Одну из своих последних работ — музыкальный спектакль «Кодаса» Загира Исмагилова Мастер посвятил своему отцу, Магафуру Хисматуллину.

Почти 30 лет Марат Хисматулин являлся творческим наставником в Уфимском государственном институте искусств им. З. Исмагилова. Многие его прославленные ученики работают на сценах российских и зарубежных театров. Это Лариса Ахметова и Марат Шарипов, Эльвира Фатыхова и Ильдар Абдразаков, Резида Аминова и Альфия Каримова, Ильгам Валиев.

Светлая память о Марате Магафуровиче Хисматуллине — известном режиссере, мастере своего дела и яркой, незаурядной личности навсегда останется в наших сердцах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Доходность сельхозкооперативов в 2018 году должна превысить 1 млрд рублей – Рустэм Хамитов
Россия потребовала провести заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Ученые предупредили о новой опасности алкоголя
Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Трамп пообещал «очень строгие проверки» для разрешения на оружие
На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность
Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины» Рассказываем о главных событиях 21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь