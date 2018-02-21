В Волгограде прошла генеральная репетиция салюта ко Дню защитника Отечества

30 залпов с интервалом в 30 секунд. Волгоградцы в течение 15 минут увидят 9 видов праздничных салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух» — в семи цветовых гаммах. Фейерверочные снаряды поднимутся на высоту до 100 метров, так что видно их будет в разных районах города.