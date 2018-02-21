Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Сын Яны Поплавской сделал тату с ее лицом
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Летучая, Орлова и Юдашкина побывали на светском бранче в Москве
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
США обеспокоились: "Русские отвечают НАТО "Черной вдовой" - Bild
Прекращайте транзит: Соловьев украинцу о газе
Летучая, Орлова и Юдашкина побывали на светском бранче в Москве
Королева Елизавета II впервые посетила модный показ в Лондоне
СМИ: США хотят сделать РФ невосприимчивой к военному присутствию
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
32Ситуация на месте крушения Ан-148
21 февраля, источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде прошла генеральная репетиция салюта ко Дню защитника Отечества

21 февраля артиллеристы салютного дивизиона соединения Южного военного округа провели генеральную репетицию праздничного салюта, который прогремит в Волгограде в День защитника Отечества.

30 залпов с интервалом в 30 секунд. Волгоградцы в течение 15 минут увидят 9 видов праздничных салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух» — в семи цветовых гаммах. Фейерверочные снаряды поднимутся на высоту до 100 метров, так что видно их будет в разных районах города.

Артиллеристы отработали порядок действий и соблюдение требований безопасности. Всего салютовать 23 февраля будут около 40 военнослужащих, 12 дивизионных пушек, а также салютные пусковые установки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Россия потребовала провести заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Ученые предупредили о новой опасности алкоголя
Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Трамп пообещал «очень строгие проверки» для разрешения на оружие
На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность
Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины» Рассказываем о главных событиях 21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь