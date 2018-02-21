В Волгограде прошла генеральная репетиция салюта ко Дню защитника Отечества
21 февраля артиллеристы салютного дивизиона соединения Южного военного округа провели генеральную репетицию праздничного салюта, который прогремит в Волгограде в День защитника Отечества.
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