На Кубани пройдет профилактическая акция «Неделя женского здоровья»

Консультативный прием будут вести маммологи и врачи общей лечебной сети. Цель акции — распознать рак молочной железы на ранних стадиях.

Чтобы принять участие, пациентам не нужны направления, только полис и паспорт. Акция проводится бесплатно.

Кроме того, 3 марта пройдет день открытых дверей в пяти онкологических диспансерах края: в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Армавире и Ейске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.