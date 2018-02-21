На Кубани пройдет профилактическая акция «Неделя женского здоровья»
Пройти осмотр можно с 26 февраля по 3 марта во всех поликлиниках и онкодиспансерах края.
Пройти осмотр можно с 26 февраля по 3 марта во всех поликлиниках и онкодиспансерах края.
Консультативный прием будут вести маммологи и врачи общей лечебной сети. Цель акции — распознать рак молочной железы на ранних стадиях.
Чтобы принять участие, пациентам не нужны направления, только полис и паспорт. Акция проводится бесплатно.
Кроме того, 3 марта пройдет день открытых дверей в пяти онкологических диспансерах края: в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Армавире и Ейске, сообщает
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