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21 февраля, источник: Кубань 24

На Кубани пройдет профилактическая акция «Неделя женского здоровья»

Пройти осмотр можно с 26 февраля по 3 марта во всех поликлиниках и онкодиспансерах края.

Консультативный прием будут вести маммологи и врачи общей лечебной сети. Цель акции — распознать рак молочной железы на ранних стадиях.

Чтобы принять участие, пациентам не нужны направления, только полис и паспорт. Акция проводится бесплатно.

Кроме того, 3 марта пройдет день открытых дверей в пяти онкологических диспансерах края: в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Армавире и Ейске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 16 февраля проходила акция «Неделя мужского здоровья». Возможностью воспользовались 922 человека. У 32 мужчин были выявлены предраковые заболевания, у 47 заподозрили злокачественные опухоли.

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