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21 февраля, источник: Newsroom24.ru

Службы экстренного реагирования прибыли к гостинице «Шератон»

В преддверии ЧМ-2018 здесь прошли учения.

Учения на объекте массового пребывания людей — гостинице «Шератон» — прошли в преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Нижегородской области.

По легенде учений «Метель-гостиница «Шератон"-2018, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал экстренного вызова полиции из гостиницы. Прибывший экипаж ОВО подвергся нападению со стороны группы неизвестных, располагающихся в здании гостиницы, с применением автоматического оружия. В это же время на номер 112 поступило сообщение о том, что группа вооруженных лиц захватила в заложники постояльцев гостиницы.

Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО в Нижнем Новгороде.

Учение проводилось с участием подразделений УФСБ, ФСО, ГУ МВД, войск нацгвардии, ГУ МЧС, правительства Нижегородской области. Всего было задействовано около 200 человек и свыше 20 единиц техники.

В результате учений все цели достигнуты.

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