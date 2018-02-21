Службы экстренного реагирования прибыли к гостинице «Шератон»
В преддверии ЧМ-2018 здесь прошли учения.
В преддверии ЧМ-2018 здесь прошли учения.
Учения на объекте массового пребывания людей — гостинице «Шератон» — прошли в преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, сообщает
По легенде учений «Метель-гостиница «Шератон"-2018, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал экстренного вызова полиции из гостиницы. Прибывший экипаж ОВО подвергся нападению со стороны группы неизвестных, располагающихся в здании гостиницы, с применением автоматического оружия. В это же время на номер 112 поступило сообщение о том, что группа вооруженных лиц захватила в заложники постояльцев гостиницы.
Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО в Нижнем Новгороде.
Учение проводилось с участием подразделений УФСБ, ФСО, ГУ МВД, войск нацгвардии, ГУ МЧС, правительства Нижегородской области. Всего было задействовано около 200 человек и свыше 20 единиц техники.
В результате учений все цели достигнуты.
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