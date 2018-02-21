Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
«Ты показываешь задницу, потому что это модно»Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп.
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
"Если война, прекращайте транзит газа": Соловьев ответил украинцу
СМИ: Сеть восхищена Брежневой в прозрачном белье
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
Кочеткова назвала развод Гигинеишвили с Михалковой «бумерангом»
СМИ: США хотят сделать РФ невосприимчивой к военному присутствию
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
32Ситуация на месте крушения Ан-148
21 февраля, источник: Кубань 24

На Кубани 22 февраля небольшие осадки, местами туман

Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 54% 767 мм рт. ст. 8 м/с

Температура воздуха ночью +2…-3 °С при прояснении до -7 °С, днем 2−7 °С, местами до +10 °С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска 12−14 м/с, местами порывы 18−22 м/с. Температура воздуха в районе Новороссийска ночью 0…+5 °С, днем 4−9 °С, в районе Туапсе-Сочи ночью 4−9 °С, днем 10−15 °С.

В Краснодаре преимущественно без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 5−7 °С.

Сочи +12…+14 °C небольшие осадки.

Туапсе +13…+15 °C преимущественно без осадков.

Геленджик +7…+9 °C преимущественно без осадков.

Новороссийск +5…+7 °C преимущественно без осадков.

Анапа +6…+8 °C преимущественно без осадков.

Крымск +6…+8 °C преимущественно без осадков.

Славянск-на-Кубани +6…+8 °C преимущественно без осадков.

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C преимущественно без осадков.

Ейск 0…+2 °C преимущественно без осадков.

Тихорецк +3…+5 °C преимущественно без осадков.

Кропоткин +3…+5 °C небольшие осадки.

Армавир +8…+10 °C преимущественно без осадков.

Лабинск +8…+10 °C преимущественно без осадков.

Белореченск +7…+9 °C преимущественно без осадков.

Горячий Ключ +6…+8 °C преимущественно без осадков.

Краснодар +5…+7 °C преимущественно без осадков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Магнитные бури: экономист Александр Полиди о продаже акций «Магнита»
Фоторепортаж: Финал кубка России по баскетболу в Краснодаре
Россия потребовала провести заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Ученые предупредили о новой опасности алкоголя
Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Трамп пообещал «очень строгие проверки» для разрешения на оружие
На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность
Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины» Рассказываем о главных событиях 21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь