На Кубани 22 февраля небольшие осадки, местами туман

Температура воздуха ночью +2…-3 °С при прояснении до -7 °С, днем 2−7 °С, местами до +10 °С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска 12−14 м/с, местами порывы 18−22 м/с. Температура воздуха в районе Новороссийска ночью 0…+5 °С, днем 4−9 °С, в районе Туапсе-Сочи ночью 4−9 °С, днем 10−15 °С.