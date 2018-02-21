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21 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский язык расширяет сферу своего применения — Лукашанец

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский язык расширяет сферу своего применения. Такое мнение высказал во время круглого стола в газете «Звязда» первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик Александр Лукашанец, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Несмотря на то, что сейчас часто употребление языка далеко от идеального, это не повод считать, что происходит потеря культуры речи. «Мы должны только радоваться, что появляются новые разновидности, что язык расширяет сферы применения. Появление этих разновидностей свидетельствует о его полноценности и полнофункциональности», — сказал он.

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По мнению ученого, нужно избавиться от стереотипа, что речь можно вести только о литературном варианте белорусского языка.

«Любой национальный язык не сводится лишь к литературной разновидности. В каждом европейском языке существуют разные варианты. То, что у нас появляются новые разновидности языка, в том числе социальные диалекты, свидетельствует, что белорусский язык расширяет сферу своего применения, что он является реальным средством общения определенной части общества», — сказал Александр Лукашанец.

Следует понимать, что каждая разновидность языка имеет свои сферы использования. В одной сфере будут уместны народные говоры, в другой — социальные диалекты, в третьей — официальный язык. А в сфере образования должен использоваться исключительно белорусский литературный язык.

Белорусский язык должен стать фактором объединения, консолидировать общество и нацию, заключил ученый.

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