МЧС предупредило москвичей о грядущих морозах

Источник: РИА Новости

«С 23 февраля по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов по Цельсию, местами на 15−18 градусов ниже климатической нормы» — говорится в сообщении столичного главка МЧС в Twitter.

В ведомстве порекомендовали москвичам лишний раз не выходить из дома. Если же такая необходимость возникла, следует намазать лицо и руки защитным кремом (не увлажняющим), тепло одеться и постоянно двигаться.

Автолюбителям в морозы посоветовали отказаться от дальних поездок. В МЧС призвали водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.