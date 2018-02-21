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21 февраля, источник: РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грядущих морозах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Москвы о приходе аномальных морозов, температура может упасть до —28 градусов.

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Источник: РИА Новости

«С 23 февраля по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов по Цельсию, местами на 15−18 градусов ниже климатической нормы» — говорится в сообщении столичного главка МЧС в Twitter.

В ведомстве порекомендовали москвичам лишний раз не выходить из дома. Если же такая необходимость возникла, следует намазать лицо и руки защитным кремом (не увлажняющим), тепло одеться и постоянно двигаться.

Автолюбителям в морозы посоветовали отказаться от дальних поездок. В МЧС призвали водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
«Погода 24»: Синоптики обещают аномальный холод в Москве
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21 февраля© Ньюстюб
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