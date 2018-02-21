Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Кочеткова назвала развод Гигинеишвили с Михалковой «бумерангом»
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
"Если война, прекращайте транзит газа": Соловьев ответил украинцу
СМИ: Сеть восхищена Брежневой в прозрачном белье
Летучая, Орлова и Юдашкина побывали на светском бранче в Москве
Королева Елизавета II впервые посетила модный показ в Лондоне
СМИ: США хотят сделать РФ невосприимчивой к военному присутствию
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
21 февраля, источник: ИА Башинформ

Запуск Системы-112 в Башкирии планируют завершить к 1 июля 2018 года

УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Республиканский госкомитет по ЧС презентовал в правительстве Башкирии несколько проектов.

Первый касается введения в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», второй — разработки проектно-сметной документации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Сегодня проводится работа по вводу Системы-112 в промышленную эксплуатацию. Организация запуска этой системы на принципах проектного управления до 1 июля 2018 года имеет несколько плюсов», — отметил председатель госкомитета Фарит Гумеров.

«Система-112» позволит вызывать экстренные оперативные службы по принципу «одного окна», специалисты смогут оказывать дистанционную психологическую помощь и принимать сообщения о происшествиях на различных языках. Также будет возможно автоматическое восстановление соединения в случае его прерывани и прием данных и голосовой информации из системы ЭРА-ГЛОНАСС. Этот проект сможет определить местонахождение звонящего и транспортных средств экстренных служб.

Вторая инициатива — «Разработка проектно-сметной документации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Создание проектно-сметной документации АПК “Безопасный город” позволит: оценить актуальный перечень угроз на территориях муниципальных образований; определить необходимые к построению автоматизированные, информационно-аналитические и управляющие системы безопасности с учетом особенностей территорий; оценить объем финансирования построения АПК “Безопасный город” на территории республики», — сказал Гумеров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Доходность сельхозкооперативов в 2018 году должна превысить 1 млрд рублей – Рустэм Хамитов
Россия потребовала провести заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Ученые предупредили о новой опасности алкоголя
Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Трамп пообещал «очень строгие проверки» для разрешения на оружие
На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность
Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины» Рассказываем о главных событиях 21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь