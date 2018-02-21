Запуск Системы-112 в Башкирии планируют завершить к 1 июля 2018 года
УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Республиканский госкомитет по ЧС презентовал в правительстве Башкирии несколько проектов.
УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Республиканский госкомитет по ЧС презентовал в правительстве Башкирии несколько проектов.
Первый касается введения в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», второй — разработки
«Сегодня проводится работа по вводу Системы-112 в промышленную эксплуатацию. Организация запуска этой системы на принципах проектного управления до 1 июля 2018 года имеет несколько плюсов», — отметил председатель госкомитета Фарит Гумеров.
«Система-112» позволит вызывать экстренные оперативные службы по принципу «одного окна», специалисты смогут оказывать дистанционную психологическую помощь и принимать сообщения о происшествиях на различных языках. Также будет возможно автоматическое восстановление соединения в случае его прерывани и прием данных и голосовой информации из системы
Вторая инициатива — «Разработка
«Создание
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