Запуск Системы-112 в Башкирии планируют завершить к 1 июля 2018 года

Первый касается введения в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», второй — разработки проектно-сметной документации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Сегодня проводится работа по вводу Системы-112 в промышленную эксплуатацию. Организация запуска этой системы на принципах проектного управления до 1 июля 2018 года имеет несколько плюсов», — отметил председатель госкомитета Фарит Гумеров.

«Система-112» позволит вызывать экстренные оперативные службы по принципу «одного окна», специалисты смогут оказывать дистанционную психологическую помощь и принимать сообщения о происшествиях на различных языках. Также будет возможно автоматическое восстановление соединения в случае его прерывани и прием данных и голосовой информации из системы ЭРА-ГЛОНАСС. Этот проект сможет определить местонахождение звонящего и транспортных средств экстренных служб.

Вторая инициатива — «Разработка проектно-сметной документации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».