«Ты показываешь задницу, потому что это модно»

В 2006 году Микки Авалон выпустил трек My Dick, в котором последовательно рассказывал, почему его пенис — лучше твоего пениса. Были там такие, например, строки: «Мой член — VIP, у твоего члена — спрашивают паспорт на кассе». Композиция разошлась на многочисленные коубы с Путиным и Жириновским, но мало кто знает, что у песни есть и женская версия.

Ее записала американская рэперша Аквафина китайско-южнокорейского происхождения. Называется трек My Vag, и в нем артистка перечисляет, соответственно, преимущества своей вагины, отвечая одновременно и Микки Авалону, и соперницам своего пола: «Моя вагина — кудри Бейонсе, твоя вагина — полиэстровый шиньон». Припев звучит следующим образом: «Аквафина — гений, и ее вагина в 50 раз лучше, чем пенис».

«Быть как я, да, это очень сложно. Ты думаешь, ты бог, но ты жрешь сало» — строки в новой версии звучат теперь примерно так. Песня сделала девушку популярной и положила начало серии диссов Roxanne Wars, к которой присоединились другие исполнители: Dr. Freshh, Doctor Rocx & Co, Gigolo Tony и другие.

В 2012-м Майю для записи альбома пригласила Мадонна. M.I.A. исполнила вместе с ней трек Give Me All Your Luvin' — в записи этой же песни принимала участие Ники Минаж, еще одна прославленная рэперша. В 2015 году Минаж оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.