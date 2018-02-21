«Ты показываешь задницу, потому что это модно»
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп.
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп.
«Твоя вагина — полиэстровый шиньон»
Если женщина нашла в себе смелость открыто начать делать то, что у нее хорошо получается, — это еще не значит, что она радикальная феминистка и намеренно решила бороться с гендерной дискриминацией, чтобы, в идеале, в корне истребить противоположный пол (хотя есть и такие примеры). И все же в треках
В 2006 году Микки Авалон выпустил трек My Dick, в котором последовательно рассказывал, почему его пенис — лучше твоего пениса. Были там такие, например, строки: «Мой член — VIP, у твоего члена — спрашивают паспорт на кассе». Композиция разошлась на многочисленные коубы с Путиным и Жириновским, но мало кто знает, что у песни есть и женская версия.
Ее записала американская рэперша Аквафина
«Первым делом самолеты, ну, а юноши потом»
Первой советской рэпершей считается Лика Стар, она же Лика MC. Ее дебютный сингл «Газуй» (или «Би-би такси»), а следом и альбом «Рэп», вышли в 1990 году. Самое интересное, что это была вообще одна из первых
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а юноши, а юноши потом, — пела она.
Лика Стар, кажется, была первой во всех прогрессивных начинаниях в России. Например, первой разделась для обложки Playboy — еще до Даны Борисовой. А в 1994-м оголила грудь в клипе на свою песню «Пусть пройдет дождь», снятом Федором Бондарчуком.
«Со своими маленькими сиськами и жирненьким животом я заберу твоего мужчину, если ты позволишь мне»
Дестини Фраскери, или Princess Nokia, — американская рэперша
В дискографии 25-летней Фраскери один студийный альбом 1992 Deluxe и три микстейпа. В клипах она обычно курит, ест, танцует на чужих машинах и дерется, сплевывая кровь прямо в объектив камеры. Самая популярная песня — Tomboy («Девчонка-сорванец»). «Со своими маленькими сиськами и жирненьким животом я заберу твоего мужчину, если ты позволишь мне. Гарантирую, он меня не забудет», — поет Princess Nokia.
«Ты думаешь, ты бог, но ты жрешь сало»
Женщины часто становились первопроходцами в
«Быть как я, да, это очень сложно. Ты думаешь, ты бог, но ты жрешь сало» — строки в новой версии звучат теперь примерно так. Песня сделала девушку популярной и положила начало серии диссов Roxanne Wars, к которой присоединились другие исполнители: Dr. Freshh, Doctor Rocx & Co, Gigolo Tony и другие.
«Жена получает кулаком в лицо, а муж за ней прячется как скотина»
В русском рэпе одним из последних громких женских диссов стал трек Айзы Анохиной — бывшей жены рэпера Гуфа. Собственно, именно его она и унизила в своем треке под названием Supreme. Айза (под псевдонимом Aziza) назвала Гуфа трусом, прикрывавшимся ею во время драки: «Жена получает кулаком в лицо, а муж за ней прячется как скотина». Вспомнила кражу часов, обвинила в лицемерии и наркомании.
В ход пошли угрозы — начиная с обещаний, что нынешний муж Айзы выбьет Гуфу зубы и положит его «наглое лицо» на кафель, заканчивая совсем бесчеловечными строками:
Я запрещу тебе видеть сына,
Ты узнаешь, что такое — попасть в ад.
«Живи быстро, умирай молодой, у плохих девчонок это получается лучше всего»
Матханги Майа Арулпрагасам, она же M.I.A. — для многих одно из первых имен, которое всплывает в сознании при звуках «женский рэп». Она — живое доказательство, что универсальным человеком, как Леонардо да Винчи, может быть не только мужчина. Майа пишет музыку, читает рэп и выступает продюсером чужого творчества, а также сама снимает клипы на собственные треки.
Хотя для самой, наверное, известной ее песни ролик создал Ромен Гаврас, режиссер фильма «Наш день придет» с Венсаном Касселем. Композиция называется Bad Girls: действие разворачивается в условной мусульманской стране, где у женщин почти нет прав. Майа сосредотачивается на отсутствии именно водительских прав — как на конкретной проблеме, которая становится метафорой для всех остальных угнетений.
«Живи быстро, умирай молодой, у плохих девчонок это получается лучше всего», — и Майа вопреки законам этой вымышленной (хотя на самом деле, вполне реальной) страны гоняет на тачках, танцует, размахивает пушками и призывает женщин по всему миру ничего не бояться.
«Розовый парик, толстая задница, все сворачивают шею»
В 2012-м Майю для записи альбома пригласила Мадонна. M.I.A. исполнила вместе с ней трек Give Me All Your Luvin' — в записи этой же песни принимала участие Ники Минаж, еще одна прославленная рэперша. В 2015 году Минаж оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.
«Розовый парик, толстая задница, все сворачивают шею, глядя мне вслед», — читала Ники в треке Monster Канье Уэста. Она часто меняет цвет волос, и в клипе на Monster она предстает сразу в двух версиях: в виде черноволосой ведьмы с острыми накладными клыками и в виде розововолосой невинной заложницы. Похожий прием расщепления личности Минаж использовала для обложки журнала Paper — но на этот раз Ники было целых три.
В треках рэперша любит провозглашать свое превосходство, воспевать собственные формы и отвечать хейтером самоиронией. «Я твой лидер, да, я твой лидер, если ты не веришь, соси большой член», — так звучит среднестатистический припев у Ники Минаж.
«Ты показываешь свою задницу, потому что это модно»
Материться и посылать оппонентов по известному адресу — совсем не обязательно для того, чтобы набрать вес в
«Ты показываешь свою задницу, потому что это модно» и «малышка, уважение — это необходимый минимум», — обращается Хилл к девушкам, говоря о «подлых мужчинах и домашних насильниках». А потом предупреждает уже мужчин: «Парни, будьте осторожней, некоторым девушкам нужно только это самое, это самое». Да, в рэпе необязательно выбирать — можно вступаться за оба пола сразу и уважать всех.
Алёна Кожевникова
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