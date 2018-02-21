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21 февраля, источник: Газета.Ру

Серебряков прокомментировал свои слова о национальной идее России

Российский актер Алексей Серебряков прокомментировал слова из своего интервью, в котором он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство, передает RT.

Источник: РИА "Новости"

«Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», — заявил Серебряков.

Ранее Серебряков увидел национальную идею России в силе, наглости и хамстве. По словам Серебрякова, знание, сообразительность, предприимчивость или достоинство по-прежнему не являются национальной идеей — национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

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