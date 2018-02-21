Омскстат рассказал, в какие страны уезжают жить омичи

Омскстат представил статистику по миграции в Омской области за 2017 год. Численность населения сейчас составляет 1959,6 тыс. человек.

Естественный прирост оказался отрицательным: число умерших превысило количество родившихся на 2,6 тыс. человек. Миграционная убыль также увеличилась, причем сразу на 66% с 2016 года. Регион покинули 63,9 тыс. жителей, приехали сюда — 54 тыс. В основном омичи мигрируют в пределах страны.

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За рубеж перебрались 7,6 тыс. человек. При этом прибывших иностранцев оказалось больше — 8,7 тыс. человек. Львиная доля — это мигранты из ближнего зарубежья. За пределы стран СНГ уехали 789 человек, приехали из дальнего зарубежья 749 человек. Самое популярное направление у омичей — Казахстан, куда уехали 4721 человек. В лидерах также Украина (696 человек.), Армения (323) и Узбекистан (319).

Что касается дальнего зарубежья, то чаще всего омичи предпочитают Германию — туда эмигрировали 320 человек и примерно столько же прибыли оттуда. На втором месте Китай — 81 у.е.хавший и 151 прибывший. Во Вьетнам улетел на ПМЖ 21 человек, приехали — 32 человека. Миграция в Грузию составила около 25 человек в обоих направлениях.