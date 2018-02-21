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21 февраля, источник: Sputnik.md

Последняя неделя зимы в Молдове: что ждет граждан страны

Арктический холод дойдет и до Молдовы — на страну надвигаются крепкие морозы: жителям республики придется утепляться.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Последняя неделя зимы выдастся одной из самых холодных в Молдове за эту зиму. Согласно прогнозам Государственной гидрометеослужбы страны, в начале следующей недели столбики термометров могут опуститься в ночные часы до —18 градусов по Цельсию, а днем температурный минимум составит до —10 градусов.

Холодать начнет уже с этой субботы. Днем температура воздуха опустится до —1..-4 в среднем по стране. В ночь на воскресенье ожидается уже —11..-14, а днем — от —6 до —9.

Пик морозов придется на понедельник. На севере республики ночью прогнозируется —15..-18, в центральной части — от —14 до —17, а на юге — от —13 до —16. Днем средняя температура воздуха составит —6..-9. Со вторника в ночные часы будет уже не так холодно — в среднем —9..-12, а днем от —6 до —9. По всей стране возможен небольшой снег. Такая же погода ожидается и в последний день календарной зимы.

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