Региональные власти приняли решение о расселении жителей посёлка Затон

На сегодня в посёлке живут меньше ста человек. Где им предоставят новое жильё и рады ли сами сельчане предстоящему переселению?

Поселок Затон утопает. В снегу. Сейчас здесь идиллия: тихо и спокойно. О ежегодном бедствии напоминают только следы, которые оставила вода на заборах и домах. Весну здесь не ждут — за ней приходит наводнение.

Каждую весну сюда приезжают спасатели, эвакуируют тех, чьи дома уходят под воду. Привозят лекарства, продукты. Период с мая по июнь — недолгий, но самый сложный. И так каждый год. Последние несколько лет в поселке без потопа не обходится. Улицы становятся бурными ручьями. Электричество отключают.

А столбы служат для привязи лодок. Около десятка домов давно брошены. Не каждый может постоянно сражаться со стихией.

Уже через несколько недель ледовую переправу закроют и сообщение с Черлаком будет временно потеряно. А еще примерно через пару месяцев, когда начнется ледоход, большая вода завоюет новые территории и добраться будет сложно до Нововаршавки. А жители поселка Затон примерно на месяц останутся изолированными от внешнего мира.

А большинство жителей покидают Затон еще до разлива Иртыша. Гостят у друзей, родственников. Где угодно, только не дома.

У жителей все еще осталось чувство юмора. Говорят: пусть называют нас омской Венецией, лишь бы Атлантидой не стать. И новая программа по расселению Затона должна решить проблему. 60 миллионов рублей — столько должны выплатить региональные власти жителям поселка. На эти деньги семьи смогут купить новое жилье. Причем в любом районе области, даже в Омске. Впрочем большинство людей далеко переезжать не собираются.

Вопрос о расселении тонущего поселка региональные власти начали рассматривать несколько лет назад. Но нормативно-правовой базы для признания Затона опасным просто не было. Теперь это решенный вопрос. Дело за малым.