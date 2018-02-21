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21 февраля, источник: Комсомольская правда

Мелитина Станюта снялась в новом клипе NaviBand

Презентация клипа прошла в социальных сетях группы.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 21 февраля, группа NaviBand представила публике новую совместную работу с белорусской спортсменкой.

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта уже выступала под народную песню «Рэчанька» в исполнении Артема и Ксюши на лучшем гимнастическом шоу в Испании Euscalgym в 2017 году.

— Еще летом на концерте в Ратуше я услышала традиционную белорусскую песню «Рэчанька», которую спели Naviband, тогда точно поняла, что недостатка вдохновения при составлении танца не будет. Спасибо, Naviband, за запись этой волшебной музыки, — написала после выступления спортсменка в своем Instagram.

В этот раз танец Мелитины Станюты записали на видео и сделали полноценный клип.

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