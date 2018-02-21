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21 февраля, источник: Lenta.Ru

На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность

Британское издание The Mirror обратило внимание на то, что у всех главных героинь мультфильмов студии Disney отсутствуют ногтевые пластины на пальцах.

Источник: Disney

Журналисты обратили внимание на Золушку, Спящую красавицу, Ариэль, Мулан и Тиану. Ногтей оказалась лишена даже Белоснежка — героиня одного из самых ранних мультфильмов студии.

У злодеев женского пола (королева из «Белоснежки» или Малефисента) ногти по какой-то причине присутствуют. При этом ногтевые пластины эпизодически появляются у Жасмин («Аладдин») и Гастона (герой мультфильма «Красавица и чудовище»).

Как отмечает издание, вероятно, причина кроется не в характерах героев, а в технологии производства мультфильмов: прорисовка таких деталей увеличивает расходы.

Кроме аномалии в анатомии принцесс, журналисты также подметили еще несколько любопытных особенностей: многие главные героини лишились матери, а в большинстве нарядов обязательно имеется синий цвет, чтобы персонажи казались «надежными и сильными».

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