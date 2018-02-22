Искусственная змеиная кожа позволила роботу ползти вверх по склону
Инженеры разработали автономного пневматического робота, который может взбираться на наклонные поверхности.
Инженеры разработали автономного пневматического робота, который может взбираться на наклонные поверхности.
Инженеры разработали автономного пневматического робота, который может взбираться на наклонные поверхности. Для этого разработчики обернули его в пленку с узором, напоминающим чешуйки змеиной кожи. Такое покрытие не дает роботу скатываться назад и позволяет ему толкать себя вперед, сообщается в журнале Science Robotics.
Несмотря на то, что большинство роботов передвигаются за счет колес, немало инженеров используют совершенно другой принцип движения в своих прототипах, повторяющий движения гусениц, змей или червей. Они имеют конструктивные различия, но концептуально довольно похожи: такие роботы изгибаются или расширяются и за счет этого периодически толкают переднюю часть вперед и подтягивают заднюю часть. Часто в таких роботах используется несколько двигателей или пневматических актуаторов в разных частях конструкции.
Инженеры под руководством Кати Бертольди (Katia Bertoldi) из Гарвардского университета разработали более простую конструкцию, в которой используется один небольшой воздушный насос. Он располагается внутри тела робота, которое выполнено в виде эластичной трубки с кевларовым каркасом. Для управления роботом в его задней части располагается сам насос, несколько плат и аккумулятор. Главная особенность робота — его поверхность. Она покрыта вырезами, выполненными по японской технике киригами. Во время надувания трубки робота вырезы на этой поверхности отклоняются и начинают выступать над поверхностью.
Разработчики решили использовать эту особенность, как основу движения робота. Он периодически надувает и сдувает воздушную камеру с помощью насоса. Но за счет необычной поверхности робот не остается на месте, а при надувании отталкивается задней частью и толкает переднюю вперед, а при сдувании наоборот зацепляется «чешуйками» передней части и подтягивает заднюю.
Инженеры протестировали несколько видов вырезов: треугольные, полукруглые и трапециевидные. Они остановились на трапециевидной форме, потому что во время тестов она давала роботу наибольшую длину шага. Разработчики создали несколько прототипов робота и показали, как один из них может без внешнего питания передвигаться как по горизонтальным, так и по наклонным поверхностям:
В прошлом году американские инженеры создали робочервя, который также упирается нижней частью в поверхность и за счет периодических сокращений прерывисто двигается вперед. Но они использовали в качестве двигателя не воздушный насос, а электромотор, который приводит в движение особый паттерн оригами, преобразующий вращательное движение в поступательное.
Григорий Копиев.
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