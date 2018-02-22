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13:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

200 тысяч вакцин: на Дону массово прививают диких животных от бешенства

В охотничьих хозяйствах и заповедниках Ростовской области проходит массовая вакцинация диких животных от бешенства.

Главным переносчиком в нашем регионе считаются лисы. Ветеринары вместе с егерями обходят лесные угодья и раскладывают приманки с вакциной от бешенства у лисьих нор.

Владимир Жилин, директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных: «За последний год у нас было 34 случая заболевания бешенством, из них 23 случая — это лиса».

Денис Ермилов егерь: «Весна, лисы готовятся к потомству, капают норы. Территория у нас 50 тысяч гектаров, если мы не успеваем пройти пешком, проезжаем на машине разбрасываем вдоль дороги, где ход лисы смотрим».

Иммунизация диких животных — одно из важных направлений профилактики бешенства. В этом году ветеринары приготовили для лесных зверей около 200 тысяч вкусных вакцин. Но прививать ежегодно стоит и домашних питомцев. Несмотря на небольшой стресс после укола прививка сформирует стойкий иммунитет к смертельному вирусу.

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