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00:16 (мск), источник: Kazinform

Пропавшие подростки нашлись в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе нашлись два школьника, о пропаже которых сообщалось в среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее полиция сообщила, что 20 февраля в Актобе пропали два подростка 14 и 16 лет. Утром в районе «Москва» пропал 14-летний Загир Юсупов. Он вышел провожать сестренку и не вернулся. В тот же день пропал еще один подросток, 16-летний Александр Степанов. Однако, как уточнили в областном ДВД, эти случаи никак не связаны друг с другом.

О том, что подростки найдены живыми и здоровыми сообщила в среду вечером Екатерина Голотина, организовавшая работу волонтеров по поиску пропавших детей.

«Друзья, выражаю благодарность за помощь. Кто-то оказывал информационную поддержку, кто-то непосредственно участвовал в поисках. Оба ребенка здоровы. Очень рады, что после длившихся целый день поисков, они нашлись невредимыми. Неважно где они были, для нас главным было их благополучие. Сейчас дети находятся в отделении полиции, с ними проводится беседа», — сказала волонтер.

Автор: Алтынай Сагындыкова.

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