Пропавшие подростки нашлись в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе нашлись два школьника, о пропаже которых сообщалось в среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе нашлись два школьника, о пропаже которых сообщалось в среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее полиция сообщила, что 20 февраля в Актобе пропали два подростка 14 и 16 лет. Утром в районе «Москва» пропал 14-летний Загир Юсупов. Он вышел провожать сестренку и не вернулся. В тот же день пропал еще один подросток, 16-летний Александр Степанов. Однако, как уточнили в областном ДВД, эти случаи никак не связаны друг с другом.
О том, что подростки найдены живыми и здоровыми сообщила в среду вечером Екатерина Голотина, организовавшая работу волонтеров по поиску пропавших детей.
«Друзья, выражаю благодарность за помощь.
Автор: Алтынай Сагындыкова.
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