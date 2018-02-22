Квартирный семейный вопрос. Что происходит с наследством Михаила Задорнова?

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Михаила Задорнова не стало 10 ноября 2017-го года. Между тем, пока никто из его родственников не дал ни единого интервью и не рассказал о том, что будет с наследством. Но сегодня стало известно, что о своих правах на имущество Задорнова в нотариальной конторе заявила его первая жена Велта Задорнова.

С Велтой Калнберзиной Михаил Задорнов был знаком еще со школьной скамьи. Дочь секретаря рижского ЦК партии и сын известного писателя Николая Задорнова составили отличную пару. Они поженились еще в 1971-м году, с тех пор не расставались и, как говорят, ни разу не ссорились.

Не разошлись супруги даже тогда, когда Велта Яновна из газет узнала, что у ее мужа есть другая семья: молодая поклонница Елена Бомбина родила сатирику дочь Елену. Задорнов девочку признал, но уходить от Велты не спешил.

Ходили слухи, что развелся он только тогда, когда его уже совершеннолетняя дочь случайно узнала, что ее папа женат вовсе не на ее маме. Но, возможно, это были только слухи и развода не было, так как по сведению из нотариальной конторы, в которой заведено наследственное дело Михаила Задорнова, Велта Задорнова вместе с заявлением о принятии наследства предоставила также и свидетельство о браке.

Несмотря на то, что большую часть времени Задорнов проводил со своей второй семьей, всегда поддерживал первую супругу морально и материально. Он оставил ей квартиру в Москве в знаменитом «ельцинском доме», она же всегда помогала ему с его творчеством, приходила на концерты, сопровождала его в поездках по России.

Что касается второй супруги Елены Бомбиной и 27-ми летней дочери Задорнова Елены, то они у нотариуса так и не появились. В их окружении считают, что они планируют и вовсе отказаться от причитающейся им доли наследства. Известно, что младшая Елена Задорнова давно живет на Мальте. У нее актерское образование, но в кино она не снималась — помогала отцу с его творческой деятельностью. Сам Михаил Задорнов не раз говорил в интервью, что денег дочери не оставит, так как уверен — она добьется всего сама. Елена действительно никогда не пользовалась именем Задорнова, всегда жила обособленно. Единственное, что она приняла от знаменитого отца — это жилье на Мальте и в Москве.

Что будет с основной частью состояния Михаила Задорнова — пока неясно. У второй супруги и дочери по закону есть еще три с половиной месяца, чтобы подать заявление на наследование имущества. Возможно, они так и сделают.

Ведь сатирик оставил после себя немало: три квартиры в Москве, одна из них была выделена ему в «ельцинском доме», еще в период правления Бориса Николаевича.

Говорят, Задорнов сам попросил у окружения Ельцина дать ему квартиру именно там. Вторую квартиру он приобрел для своей тогда еще гражданской жены Елены в то время, когда первая супруга Велта еще не знала, что сатирик живет на два дома. Говорят, у Задорнова была еще одна небольшая квартира в столице, которую он использовал в качестве переговорной. В Подмосковье у Михаила Николаевича отстроена неплохая дача, а в Юрмале — очень необычный дом, созданный по проекту самого Задорнова. По некоторым оценкам, вся недвижимость может стоить от полутора до двух миллионов долларов.

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