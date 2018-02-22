Как улучшить память? Простые способы в инфографике

Современный мир перегружен информацией. Человек ежедневно сталкивается со множеством новых сведений: новости, научные открытия, рабочие встречи и тому подобное. К тому же многие люди часто испытывают стресс, недосыпают и работают больше 8 часов в день. После таких перегрузок можно заметить, что начинает подводить память. Сначала это касается каких-то мелочей, появляется некая рассеянность: то ключи забудешь, то пропустишь какую-нибудь встречу или прием у врача, или не можешь вспомнить название фильма или книги.