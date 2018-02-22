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12:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Как улучшить память? Простые способы в инфографике

Есть несколько несложных и эффективных способов помочь своей памяти.

Современный мир перегружен информацией. Человек ежедневно сталкивается со множеством новых сведений: новости, научные открытия, рабочие встречи и тому подобное. К тому же многие люди часто испытывают стресс, недосыпают и работают больше 8 часов в день. После таких перегрузок можно заметить, что начинает подводить память. Сначала это касается каких-то мелочей, появляется некая рассеянность: то ключи забудешь, то пропустишь какую-нибудь встречу или прием у врача, или не можешь вспомнить название фильма или книги.

Но память можно и нужно тренировать. И для этого есть несколько простых способов.

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