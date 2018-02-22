Трамп предложил вооружить учителей
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников.
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников.
Дискуссии об ограничениях оборота оружия в США с новой силой возобновились после стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик убил 17 человек.
«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе. — Прим. ред.) и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал Трамп в среду на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.
Президент пояснил, что в таких «свободных зонах» преступники как раз и пытаются совершать преступления, расстреливая людей и понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять. Помимо учителей, он предложил набирать в качестве школьных охранников бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.
Кроме того, Трамп напомнил, что в среднем такие атаки длятся около трех минут, а полиции требуется
В то же время глава государства пообещал внедрить «очень строгие» правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов. «Мы будем отбирать наиболее серьезные предложения, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали», — сказал президент.
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Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.
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