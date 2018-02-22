Новый приют для бездомных животных появится до ЧМ-2018 в Ростове

Приют будет располагаться на 3 га бывшей территории зоопарка на улице Зоологической. Первая очередь проекта будет рассчитана на 500 мест, в перспективе приют сможет содержать 1,5 тыс. животных. Помимо этого, существующие приюты и пункты передержек животных в донском регионе смогут вместить около 500 животных, еще 300 сейчас содержатся в Центре безнадзорных животных в Ростове.