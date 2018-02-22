Новый приют для бездомных животных появится до ЧМ-2018 в Ростове
До начала Чемпионата мира по футболу-2018 в
До начала Чемпионата мира по футболу-2018 в
Приют будет располагаться на 3 га бывшей территории зоопарка на улице Зоологической. Первая очередь проекта будет рассчитана на 500 мест, в перспективе приют сможет содержать 1,5 тыс. животных. Помимо этого, существующие приюты и пункты передержек животных в донском регионе смогут вместить около 500 животных, еще 300 сейчас содержатся в Центре безнадзорных животных в Ростове.
В тоже время планируется проводить активную работу по поиску новых хозяев после отлова, стерилизации и вакцинации животных. На текущий год на решение вопроса с безнадзорными животными в Ростовской области выделено 40 млн руб.
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