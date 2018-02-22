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13:04 (мск), источник: РИА Недвижимость

Кольцевую линию метро за 300 млрд руб могут построить в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей может быть построена в Санкт-Петербурге, сейчас идут предпроектные разработки по первому участку, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в среду вечером в интервью на телеканале «Санкт-Петербург».

«Стоимость (строительства кольцевой линии метро — ред.) приличная. В сегодняшних ценах это порядка 300 миллиардов рублей… Идет предпроектная работа по станциям участка кольцевой линии от Большого проспекта (Васильевского острова — ред.) до «Лесной» — сказал Полтавченко.

Он добавил, что в рамках будущего проекта строительства кольцевой линии метрополитена также запланированы предпроектные разработки по участку от станции «Лесная» до станции «Ладожская».

Сроки строительства кольцевой линии метрополитена и возможные источники финансирования градоначальник не уточнил.

Петербургский метрополитен сегодня включает 67 станций, которые расположены на пяти линиях. Объем перевозки пассажиров составляет более 2 миллионов человек в сутки.

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