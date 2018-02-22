Кольцевую линию метро за 300 млрд руб могут построить в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей может быть построена в Санкт-Петербурге, сейчас идут предпроектные разработки по первому участку, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в среду вечером в интервью на телеканале «Санкт-Петербург».