Кольцевую линию метро за 300 млрд руб могут построить в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей может быть построена в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей может быть построена в
«Стоимость (строительства кольцевой линии метро — ред.) приличная. В сегодняшних ценах это порядка 300 миллиардов рублей… Идет предпроектная работа по станциям участка кольцевой линии от Большого проспекта (Васильевского острова — ред.) до «Лесной» — сказал Полтавченко.
Он добавил, что в рамках будущего проекта строительства кольцевой линии метрополитена также запланированы предпроектные разработки по участку от станции «Лесная» до станции «Ладожская».
Сроки строительства кольцевой линии метрополитена и возможные источники финансирования градоначальник не уточнил.
Петербургский метрополитен сегодня включает 67 станций, которые расположены на пяти линиях. Объем перевозки пассажиров составляет более 2 миллионов человек в сутки.
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